Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu 12,5% năm 2026

Kinh tế thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2026, với tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Theo Thống kê Bắc Ninh, quý 3, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 13,83% so với cùng kỳ, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố; tính chung 9 tháng, GRDP tăng 11,81%, đứng thứ 4 cả nước.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng được cải thiện liên tục qua từng quý, từ mức 9,9% trong quý 1 lên 11,5% trong quý 2 và 13,83% trong quý 3.

Kết quả này cho thấy các động lực tăng trưởng của thành phố đang được củng cố, trong đó công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực, còn xây dựng nổi lên là động lực tăng trưởng mới.

Công nghiệp tiếp tục là trụ cột

Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 9 tháng, với giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp tăng 13,84%; riêng quý 3 tăng 15,69%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,17%, tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng chung.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 20,16%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 20,26%. Nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, trong duy trì tốc độ tăng trưởng cao của Bắc Ninh.

Xây dựng tăng tốc, đầu tư tạo thêm dư địa phát triển

Cùng với công nghiệp, lĩnh vực xây dựng đang tăng tốc rõ nét. Quý 3, ngành xây dựng tăng 24,14%; tính chung 9 tháng tăng 14,58%. Mức tăng cao gắn với việc nhiều công trình, dự án lớn bước vào giai đoạn thi công cao điểm, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cầu Kênh Vàng, các tuyến giao thông kết nối, khu công nghiệp và dự án nhà ở xã hội.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 9 tháng ước đạt 127.594,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp và nhà ở xã hội không chỉ tạo khối lượng xây dựng trong ngắn hạn mà còn mở rộng không gian phát triển cho thành phố trong những năm tới.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi đạt hơn 18,7 tỷ USD; thành phố cấp mới 170 dự án đầu tư trong nước và 264 dự án FDI. Cùng thời gian, 6.367 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 106.416 tỷ đồng.

Dịch vụ khởi sắc, nông nghiệp chịu sức ép

Ở khu vực dịch vụ, sức mua và nhu cầu đi lại tiếp tục tăng. Trong 9 tháng, doanh thu bán buôn tăng 16,5%, bán lẻ tăng 19,9%, vận tải, kho bãi tăng 24,1%, lưu trú, ăn uống tăng 23%; khu vực dịch vụ tăng trưởng 8,88%. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 88.816,4 tỷ đồng, tháng 9 tăng 28% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nông nghiệp chịu tác động bất lợi, với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý 3 giảm 0,23%, 9 tháng chỉ tăng 0,81%. Sản lượng vải thiều giảm trên 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chăn nuôi tăng trên 5% trong quý 3 đã góp phần hạn chế mức giảm và duy trì tăng trưởng dương của toàn khu vực.

Theo ông Đồng Văn Sủng, Trưởng Thống kê thành phố Bắc Ninh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,5% trong năm 2026, quý 4 thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các khu đô thị lớn.

Cùng với đó, Bắc Ninh cần đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời chủ động ứng phó với thời tiết, sâu bệnh, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao./.

Bắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng Trong 9 tháng, thành phố Bắc Ninh cấp mới 171 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 350.804 tỷ đồng; điều chỉnh 95 dự án với số vốn đăng ký tăng thêm 25.565,7 tỷ đồng.

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