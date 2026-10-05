An Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2026

Bước vào chặng nước rút quý 4, tỉnh An Giang quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tăng trưởng, duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định

Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026, tình hình chung của tỉnh tiếp tục ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, các nhiệm vụ trọng tâm quý 3 được thực hiện theo kế hoạch. Trong 36 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2026, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt và đạt từ 75% kế hoạch trở lên.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương được tổ chức nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 99,6%. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, GRDP quý 3 tăng 10,28%, tính chung 9 tháng tăng 9,23%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 13,74%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 234,5 nghìn tỷ đồng, tăng 25,27%.

Toàn tỉnh đón khoảng 23,48 triệu lượt khách du lịch, tăng 18%; tổng thu từ du lịch ước đạt 57.922 tỷ đồng, tăng 38,2%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 25.252 tỷ đồng, bằng 78% dự toán.

Công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 có nhiều chuyển biến; 20/21 dự án đã đủ mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công.

Việc xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài được đẩy nhanh; trong 474 dự án có khó khăn, vướng mắc, 359 dự án đã được tháo gỡ, 115 dự án còn lại đang tiếp tục xử lý.

Đẩy nhanh đầu tư công, các dự án trọng điểm

Sang quý 4, toàn bộ hệ thống chính trị phải vươn lên với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy kinh tế để hoàn thành kịch bản tăng trưởng năm 2026, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,71% trở lên.

Hạ tầng chiến lược cũng bước vào giai đoạn phải tăng tốc. Tỉnh yêu cầu bảo đảm tiến độ tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; hoàn thiện thủ tục các tuyến kết nối liên vùng như Long Xuyên-Rạch Giá, Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu, tuyến N1 và Sân bay Rạch Giá.

Ở Phú Quốc, áp lực tiến độ còn gắn trực tiếp với APEC 2027. An Giang đã áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với hồ sơ, văn bản và thủ tục liên quan đến chuẩn bị, đầu tư, thi công các dự án phục vụ hội nghị, đồng thời yêu cầu xử lý nhanh các vướng mắc về đất đai, mặt bằng và vật liệu.

Trên các lĩnh vực, tập trung chống khai thác IUU, phát triển nuôi trồng thủy sản, nuôi biển; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch; chăm lo văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo./.

An Giang siết chặt quản lý tàu cá “3 không” và nhóm nguy cơ cao Theo Ban Chỉ đạo về IUU An Giang, tỉnh quản lý tập trung tàu cá “3 không” và nhóm nguy cơ cao, kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng theo dõi sát sao từng phương tiện.

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