Thuế quan của Tổng thống Trump: Lợi thế cho ngành ôtô Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành sản xuất ôtô Mỹ đã "trở lại mạnh mẽ" nhờ chính sách thương mại quyết liệt. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tác động tích lũy của chính sách này có cả mặt được lẫn mặt chưa được.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, General Motors, Toyota, Ford và một số hãng xe khác đã công bố kế hoạch mở rộng nhà máy tại Mỹ, hoặc chuyển sản xuất từ nước ngoài về để tận dụng các nhà máy chưa khai thác hết công suất. Động thái này diễn ra khi ngành ôtô phải xoay xở với những biện pháp như mức thuế 25% đối với xe nhập khẩu.

Chuyên gia phân tích Stephanie Brinley tại Mobility Global, cho rằng tác động hỗ trợ từ thuế quan của ông Trump đối với ngành ôtô Mỹ chỉ là thắng lợi một phần.

Giới chuyên gia trong ngành cho rằng tính chất thiếu ổn định trong các biện pháp thương mại của ông Trump là rào cản đối với những kết quả lớn hơn. Điểm yếu này gần đây nhất bộc lộ qua cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Canada, làm mờ triển vọng của Hiệp định Mỹ - Mexico-Canada (USMCA).

Hồi tháng 8, một lãnh đạo cấp cao của Honda cho biết công ty đang vận hành gần hết công suất tại các cơ sở ở Bắc Mỹ và muốn xây một nhà máy mới. Tuy nhiên, công ty có thể thay đổi kế hoạch nếu tình trạng thiếu rõ ràng xung quanh USMCA kéo dài.

Bên cạnh đó, những xáo trộn từ thuế quan và việc ông Trump đảo ngược các chính sách ưu đãi xe điện của Mỹ đã gây sức ép lên ngành cung ứng phụ tùng ôtô, lĩnh vực cung cấp linh kiện và công nghệ và đang sử dụng khoảng 930.000 lao động tại Mỹ.

Ông Tyler Harp, chuyên gia kinh tế ngành tại Trung tâm Nghiên cứu ôtô (CAR), tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận độc lập có trụ sở tại bang Michigan, cho biết đầu tư của các nhà cung ứng đã "chậm lại rõ rệt" do bất định về chính sách, trong đó có thuế quan.

Theo dữ liệu của CAR, đầu tư của các nhà cung ứng đã giảm mạnh, từ hơn 8 tỷ USD trong quý 1/2025 xuống khoảng 600 triệu USD trong hai quý tiếp theo.

Ông Harp cho rằng các nhà cung ứng chịu ảnh hưởng của thuế quan nhiều hơn và không có khả năng hấp thụ chi phí này tốt như các hãng xe./.

Mỹ nới lỏng quy định tiết kiệm nhiên liệu để hỗ trợ ngành ôtô Theo Tổng thống Donald Trump, tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới đối với ôtô và xe tải sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô Mỹ.

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