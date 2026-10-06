Giá vàng đi ngang khi đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng

Giá vàng gần như đi ngang trong phiên 5/10, khi sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao được bù đắp bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ ít có khả năng tăng lãi suất trong tháng này.

Tính đến 18 giờ 4 phút GMT (1 giờ 04 phút sáng 6/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống 4.139,89 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng chốt phiên giảm 0,1%, xuống 4.156,8 USD/ounce.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua thực sự trở lại. Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là đồng USD đang tăng giá trong khi lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Chỉ số USD tăng trong phiên, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở gần mức cao nhất trong khoảng 20 năm.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng này giảm xuống sau khi số việc làm tại Mỹ tăng chậm hơn dự kiến trong tháng Chín, trong khi số liệu về việc làm khu vực phi nông nghiệp của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% một tuần trước. Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 84%.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, vàng cũng được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Fed, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất vào tháng trước, lần đầu tiên trong 3 năm.

Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus dự báo giá vàng sẽ lập các mức cao kỷ lục mới trong năm 2027, khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản thay thế cho các tài sản truyền thống được định giá bằng USD. Công ty này dự báo giá vàng trung bình trong năm tới sẽ đạt 5.330 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 1,2%, lên 61,09 USD/ounce; giá bạch kim tăng 1,4%, lên 1.722,15 USD/ounce; trong khi giá palladium tăng 0,7%, lên 1.176,33 USD/ounce.

Chiều phiên 5/10, tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng châu Á đi lên khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất hạ nhiệt ​ Vào lúc 13 giờ 31 phút ngày 5/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên mức 4.153,56 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 cũng tăng 0,5% lên 4.181,70 USD/ounce.