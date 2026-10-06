Quảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng

Thành phố Quảng Ninh đã ban hành danh mục các công trình thu hút đầu tư xây dựng mới 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa từ 346.000 đến 376.000m3.

Việc xây mới nhằm hiện thực hóa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Theo Sở Công Thương thành phố Quảng Ninh, hiện Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng cung ứng và dự trữ năng lượng hiện đại, trong đó có Cảng B12 có khả năng tiếp nhận tàu công suất đến 40.000 DWT với năng lực thông qua 6 triệu m3/năm, 5 kho xăng dầu hiện hữu với tổng sức chứa gần 337.000 m3, hơn 500km đường ống dẫn xăng dầu liên tỉnh, thành phố cùng trên 180 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên bộ và dưới biển.

Hàng năm, lượng xăng dầu tồn chứa và lưu chuyển trên địa bàn ước đạt từ 4,4 đến 4,6 triệu m3/tấn.

Năm 2026, tổng nhu cầu đăng ký kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối trên địa bàn đạt 4,632 triệu m3, trong đó, lượng tiêu thụ nội tỉnh ước đạt khoảng 1,25 triệu m3 để phục vụ các ngành sản xuất then chốt như khai thác than (khoảng 362.000 m3, hoạt động san lấp (khoảng 224.000 m3 và ngành điện (khoảng 29.000 m3).

Phần lớn dung lượng còn lại tiếp tục đóng vai trò đầu mối điều phối, phục vụ nhu cầu tiêu thụ cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình.

Từ đầu tháng 3, trước diễn biến leo thang căng thẳng chiến sự tại khu vực Trung Đông, giá dầu thô thế giới liên tục tăng làm gia tăng chi phí vận tải, chi phí đầu vào của doanh nghiệp, nhất là các ngành sử dụng nhiều nhiên liệu như khai thác than, vận tải hàng hóa, vận tải biển và xây dựng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, logistics và mặt bằng giá cả hàng hóa trên thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung, trong đó ưu tiên cung cấp cho hoạt động khai thác than, hoạt động thi công bốc xúc tại các dự án xây dựng trọng điểm và hoạt động của các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long...; thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu, nghiêm cấm găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc bán không đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung; công bố đường dây nóng để xử lý các thông tin về cung ứng xăng dầu.

Ngành công thương chủ động thông tin đến Công an thành phố để xem xét xác minh, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp tung tin, ảnh không đúng sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội; chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, thực hiện ký cam kết với các cửa hàng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ tích trữ, bán sai giá niêm yết...; chỉ đạo việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu đối với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu.

Trong suốt thời gian qua, mặc dù nguồn cung xăng dầu bị khan hiếm, hạn chế tại một số thời điểm, song trên địa bàn thành phố Quảng Ninh không xảy ra tình trạng đứt chuỗi cung ứng xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 6 thương nhân (đầu mối, phân phối) kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; lực lượng quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 30 cuộc, phát hiện và xử lý vi phạm đối với 11 trường hợp/tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 286 triệu đồng, trong đó vi phạm chủ yếu sử dụng lao động chưa được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường; chưa đăng ký thời gian bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoạt động kinh doanh xăng dầu khi không có giấy phép hoạt động và kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thời gian tới, Sở Công Thương Quảng Ninh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng quốc tế và trong nước để chủ động các phương án bình ổn, bảo đảm an ninh năng lượng và giữ vững chuỗi cung ứng./.

Bảo đảm an ninh năng lượng: Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà, tháo gỡ rào cản đầu tư Bộ Công Thương sẽ rà soát Quy hoạch điện VIII và sửa đổi Luật Điện lực nhằm tháo gỡ rào cản đầu tư, huy động nguồn lực phát triển các dự án điện, lưới điện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng.

​