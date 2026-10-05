Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm, có thể mất 2 năm để bổ sung

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia (Arập Xêút), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Theo ông, áp lực nguồn cung dầu thô và nhiên liệu qua chế biến sẽ tiếp tục gia tăng, trong khi việc bổ sung lượng dự trữ đã sử dụng có thể mất tới 2 năm.

Phát biểu tại Diễn đàn Energy Intelligence ở London (Anh), ông Nasser nhận định hệ thống cung ứng dầu toàn cầu đang chịu sức ép lớn.

Ông nhấn mạnh chừng nào eo biển Hormuz chưa mở cửa hoàn toàn và niềm tin thị trường chưa phục hồi, tình trạng thiếu hụt dầu thô và các sản phẩm lọc dầu sẽ còn nghiêm trọng. Ngay cả khi điều kiện vận chuyển cải thiện, thế giới vẫn cần thời gian dài để vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, vừa khôi phục dự trữ.

Theo người đứng đầu Saudi Aramco, kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng Hai, nguồn cung dầu toàn cầu đã hụt gần 3 tỷ thùng, trong khi khoảng 1 tỷ thùng đã được rút từ các kho dự trữ. Việc bổ sung lượng dự trữ này sẽ tạo thêm nhu cầu khoảng 2 triệu thùng/ngày trong 18 tháng tới, bên cạnh mức tiêu thụ toàn cầu hiện hơn 100 triệu thùng/ngày.

Ông Nasser lưu ý không nên chỉ nhìn vào tổng lượng dầu tồn kho được công bố. Trong khoảng 6 tỷ thùng còn lại, tới 90% nằm trong đường ống hoặc là lượng tối thiểu cần duy trì để các bể chứa và hạ tầng vận hành, do đó phần thực sự có thể huy động rất hạn chế.

Ông cho rằng dự trữ khẩn cấp có thể giúp thế giới vượt qua một mùa Đông, nhưng không giải quyết được bài toán nguồn cung dài hạn.

Cùng phát biểu tại diễn đàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC), ông Shaikh Nawaf Al-Sabah, ước tính thị trường hiện thiếu khoảng 6 triệu thùng sản phẩm lọc dầu mỗi ngày.

Những cảnh báo trên được đưa ra sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ngày 2/10 nhất trí giải phóng ngay 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không hạn chế xuất khẩu năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép buộc Liên minh châu Âu (EU) sử dụng dự trữ diesel chiến lược, nếu không Washington có thể cấm xuất khẩu nhiên liệu này.

Liên quan tình hình tại riêng Mỹ, số liệu Bộ Năng lượng nước này công bố cho thấy lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm xuống 283 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982.

Hoạt động rút dầu nằm trong cam kết của Mỹ giải phóng 172 triệu thùng từ kho này.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump cũng thông báo chào cho các doanh nghiệp năng lượng vay thêm 40 triệu thùng dầu từ SPR.

Về khả năng ứng phó, ông Nasser cho biết Saudi Arabia có thể huy động công suất sản xuất bền vững tối đa 12 triệu thùng/ngày trong vòng vài ngày, nhờ dự trữ chiến lược và khả năng vận hành linh hoạt vẫn được duy trì.

Saudi Aramco đang đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đồng thời nghiên cứu thêm các tuyến xuất khẩu và mở rộng sử dụng kho chứa ở nước ngoài để giảm tác động của những gián đoạn ngắn hạn.

Đường ống Đông-Tây hiện cho phép Saudi Arabia đưa dầu tới các cảng trên Biển Đỏ, tránh eo biển Hormuz. Từ đây, dầu có thể vận chuyển về phía Bắc qua kênh đào Suez hoặc về phía Nam qua eo biển Bab el-Mandeb. Saudi Arabia cũng có kho chứa tại cảng Sidi Kerir của Ai Cập.

Theo ông Nasser, nếu không có đường ống Đông - Tây, giá dầu Brent có thể đã lên tới 200 USD/thùng.

Một nguồn tin ngày 5/10 cho biết dòng dầu qua đường ống này vẫn duy trì liên tục, sau các thông tin về nguy cơ gián đoạn do giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen.

Các nguồn tin khác cho biết Saudi Arabia đang cân nhắc mở rộng công suất đường ống, hiện ở mức 7 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, dữ liệu của công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho thấy xuất khẩu dầu của Trung Đông, không tính Iran, trong tuần trước đã vượt mức trước xung đột, dù các vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Nguồn cung xuất khẩu phục hồi và quyết định xả kho của G7 đã góp phần kéo giá dầu giảm trong phiên 5/10. Tính đến 21h30 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,30 USD xuống mức 89,81 USD/thùng; dầu Brent Biển Bắc giảm 0,85 USD, xuống 101,4 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá Brent hiện vẫn cao hơn 100 USD/thùng, phản ánh những lo ngại dai dẳng về nguồn cung và căng thẳng tại Trung Đông./.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran kéo dài.