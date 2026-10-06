Căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá tàu chở dầu lên mức kỷ lục

Những gián đoạn hàng hải quanh eo biển Hormuz đang đẩy giá cước vận chuyển dầu thô và giá tàu chở dầu cỡ lớn lên những mức chưa từng thấy, trong bối cảnh các hãng vận tải và doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tìm cách tận dụng nhu cầu vận chuyển tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Theo báo Le Monde ngày 5/10, thị trường tàu chở dầu đang chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi một số siêu tàu đã qua sử dụng, có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu, được bán với giá cao hơn cả tàu đóng mới.

Giữa tháng Chín, một siêu tàu chở dầu mới được bàn giao hồi tháng 2/2026 đã được một chủ tàu Hy Lạp bán lại cho một công ty kinh doanh hàng hóa ở Dubai với giá 200 triệu USD. Trước đó, chủ tàu này chỉ phải bỏ ra khoảng 120 triệu USD để mua tàu.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu hàng hải Clarksons Research, mức giá 200 triệu USD là kỷ lục đối với một tàu chở dầu. Một tàu khác đóng từ năm 2010 cũng được bán với giá lên tới 130 triệu USD.

Nguyên nhân chính là tình trạng khan hiếm tàu có thể đưa ngay vào khai thác. Các nhà máy đóng tàu tại Trung Quốc và Hàn Quốc hiện kín đơn hàng, khiến thời gian chờ tàu mới kéo dài. Trong khi đó, các chủ tàu, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và giới đầu tư muốn nhanh chóng bổ sung tàu để tận dụng mức cước vận chuyển dầu thô từ Trung Đông sang châu Á hiện vượt 1 triệu USD/ngày.

Giá cước tăng vọt do hoạt động hàng hải quanh eo biển Hormuz bị xáo trộn, gây ùn tắc, kéo dài thời gian vận chuyển và buộc một số tàu phải lựa chọn những tuyến đường xa hơn. Với mức cước hiện nay, ngay cả việc mua những tàu đã qua nhiều năm sử dụng với giá cao cũng có thể nhanh chóng mang lại lợi nhuận.

Đáng chú ý, lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông đang phục hồi. Theo công ty phân tích dữ liệu hàng hải Kpler, trong khoảng thời gian từ ngày 28/9-4/10, xuất khẩu dầu thô của khu vực này lần đầu tiên vượt mức ghi nhận trước tháng 2, thời điểm bắt đầu các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Điều này càng làm tăng nhu cầu đối với tàu chở dầu cỡ lớn.

Giá trị các doanh nghiệp vận tải dầu cũng tăng theo. Tập đoàn kinh doanh hàng hóa Trafigura của Thụy Sĩ đang bán một phần cổ phần thiểu số tại công ty vận tải dầu Volare Shipping với mục tiêu huy động 500 triệu USD.

Công ty có trụ sở tại Singapore này sở hữu 6 siêu tàu chở dầu và đang đóng thêm 8 chiếc, đồng thời dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Oslo ngày 5/10.

Không chỉ vận tải biển, các khâu khác trong chuỗi dầu mỏ cũng đang hưởng lợi. Ông Patrick Pouyanné, Tổng Giám đốc tập đoàn năng lượng TotalEnergies của Pháp, mới đây cho biết các nhà máy lọc dầu của tập đoàn tại châu Âu đang hoạt động hết công suất với khả năng sinh lời đặc biệt cao.

Tuy nhiên, làn sóng tăng giá tàu và cước vận tải cũng làm dấy lên lo ngại về tác động đối với giá năng lượng. Chi phí vận chuyển cao có thể khiến giá dầu khó giảm nhanh như kỳ vọng, qua đó tiếp tục gây sức ép đối với nền kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, trong lúc các doanh nghiệp chạy đua tận dụng lợi nhuận từ vận tải dầu mỏ, mục tiêu giảm phát thải của đội tàu biển có nguy cơ bị đẩy xuống hàng thứ yếu./.

Nghịch lý chưa từng có: Tàu chở dầu cũ đắt hơn tàu đóng mới Một nhà môi giới chuyên giao dịch tàu VLCC cho biết một số tàu đóng trước năm 2016 được bán với giá từ 150 triệu USD trở lên, trong khi giá trung bình của tàu đóng mới chỉ vào khoảng 135 triệu USD.