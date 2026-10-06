Đồng Tháp: Siết kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản

Để chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 6 dự kiến vào tháng 10/2026, Đồng Tháp đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đội tàu; bảo đảm số liệu thống nhất giữa các hệ thống; hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc; rà soát doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu; đồng thời chuẩn bị hồ sơ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu tới đây sẽ xử lý dứt điểm tàu không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép và không cho xuất bến khi chưa đủ điều kiện trước ngày 15/10/2026.

Đồng thời, bảo đảm 100% lượt tàu cá từ 6m trở lên ra, vào cảng, xuất, nhập bến được ghi nhận trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT); kiểm tra 100% niêm phong, số sê-ri và tín hiệu VMS khi tàu xuất, nhập bến. Không cho tàu xuất bến khi VMS không hoạt động, mất niêm phong, sai số sê-ri hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Ngoài ra, tỉnh cũng dự kiến công bố điểm neo đậu, bốc dỡ, chuyển tải thủy sản tạm thời tại ấp Đèn Đỏ, xã Gò Công Đông trước ngày 15/10/2026, nhằm tạo điều kiện cho nhóm tàu dưới 15m thuộc Cụm Gò Công Đông thực hiện khai báo cập, rời cảng, bốc dỡ sản phẩm và truy xuất nguồn gốc đúng quy định.

Cùng đó, Đồng Tháp tiếp tục yêu cầu các địa phương quản lý chặt tàu cá có nguy cơ cao, tàu không đủ điều kiện hoạt động; đẩy nhanh hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu không còn nhu cầu khai thác; đồng thời tăng cường tuyên truyền, công khai các trường hợp vi phạm điển hình để nâng cao ý thức chấp hành của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Theo Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã xử phạt 81 vụ vi phạm IUU với tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng; các vụ việc đã chấp hành xong quyết định xử phạt, không có vụ việc tồn đọng.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt 68 vụ với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng; các lực lượng khác xử phạt 13 vụ, số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Trong số đó, vi phạm liên quan đến mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS) có 55 vụ, bị xử phạt gần 4,8 tỷ đồng; 2 vụ tàng trữ thiết bị thiết bị giám sát hành trình bị xử phạt 150 triệu đồng.

Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và không phát sinh vụ việc phải xử lý hình sự.

Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 1.481 tàu cá đăng ký. Trong số tàu đang hoạt động, có 1.338/1.338 tàu đã được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu, cấp giấy phép, chứng nhận an toàn thực phẩm và lắp đặt thiết bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Tỉnh hiện quản lý 143 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Các tàu này được cập nhật danh sách, theo dõi hằng tuần và kiểm soát vị trí neo đậu. Đồng Tháp không có tàu cá chưa đăng ký.

Tổng số tàu thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 897 tàu, trong đó 872 tàu đã lắp đặt; 25 tàu chưa lắp đặt do nhiều nguyên nhân, trong đó có tàu đang thi hành án, tàu bị chìm, tàu làm thủ tục cải hoán hoặc tàu mới mua đang hoàn tất thủ tục.

Đáng lưu ý, tỉnh Đồng Tháp có 2 cảng cá loại II (Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng), không có cảng cá tư nhân, các cảng cá đã thực hiện công bố mở cảng đúng quy định, đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu bốc dỡ sản phẩm khai thác của ngư dân.

Hơn nữa, việc kiểm soát tàu cá ra, vào cảng được thực hiện trên eCDT, thiết bị giám sát hành trình và VNeID. Từ đầu năm đến nay, các cảng cá đã làm thủ tục cho 4.784 lượt tàu cập cảng, với sản lượng thủy sản bốc dỡ 32.739 tấn; toàn bộ sản lượng bốc dỡ qua cảng đều được cảng cá cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hệ thống theo quy định.

Đối với truy xuất nguồn gốc, tỉnh chưa phát hiện lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu vi phạm khai thác IUU và không có hồ sơ xuất khẩu có sai sót phải xác minh, giải trình.

Từ đầu năm, cơ quan chức năng đã cấp 83 giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (SC), với 171 tấn thủy sản; cấp 18 giấy chứng nhận nguồn gốc (CC) với 233 tấn thủy sản các loại.

Qua kiểm tra truy xuất nguồn gốc, Đồng Tháp đã rà soát 11/11 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn và chưa phát hiện hành vi trộn lẫn nguyên liệu bất hợp pháp./.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số Sau 3 tháng Gia Lai chính thức áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử, hầu hết ngư dân tại Gia Lai đã quen với việc thực hiện nhật ký khai thác trên điện thoại thông minh.

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