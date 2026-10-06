Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tăng 10,9%, doanh nghiệp kỳ vọng bứt tốc quý 4

Sản xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3/2026 và 9 tháng năm 2026 tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.

Tuy nhiên, tăng trưởng của khu vực công nghiệp vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng, đòi hỏi ngành công thương thành phố và cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực tăng tốc để hoàn thành những chỉ tiêu của năm 2026.

Số liệu thống kê cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2026, IIP của thành phố tăng 10,9% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo đóng vai trò dẫn dắt công nghiệp thành phố luôn tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung toàn ngành.

Đối với ngành công nghiệp cấp II, hầu hết các ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 đều tăng so với cùng kỳ. Cùng đó, một số ngành có mức tăng cao trên 20% là sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị; in, sao chép bản ghi các loại;…

Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm 9 tháng năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,8% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất 3 ngành công nghiệp truyền thống 9 tháng năm 2026 tăng 4% so với cùng kỳ.

Ghi nhận thực tế, nhu cầu sử dụng lao động của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực, đặc biệt có một số ngành bổ sung lao động để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lượng lao động tại cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp tháng 9 tính tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 2,9% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng năm 2026 tăng 2% so cùng kỳ.

Mặt khác, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động thích ứng với biến động của thị trường, điều chỉnh hoạt động sản xuất, tìm kiếm đơn hàng mới, nên xu hướng sản xuất kinh doanh trong quý 4/2026 được dự báo lạc quan hơn so với quý 3/2026.

Chế biến thực phẩm xuất khẩu trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo kết quả khảo sát cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, có 36,4% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh trong quý trong quý 4/2026 thuận lợi hơn so với quý 3/2026; 45,2% giữ mức ổn định và 18,4% nhận định khó khăn hơn.

Nhiều ngành có dự báo triển vọng tích cực như sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, sản xuất sản phẩm thuốc lá, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da, sản xuất gỗ và chế biến gỗ. Khảo sát các doanh nghiệp công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng ba yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp: cạnh tranh của hàng trong nước cao (50%), nhu cầu thị trường trong nước thấp (45,9%) và lãi suất vay vốn cao (37,8%).

Theo ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì dừng ở trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chuỗi hội chợ xúc tiến xuất khẩu của Sở sẽ được tổ chức theo hướng đưa nhà mua hàng quốc tế tiếp cận trực tiếp năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Ngay trong tháng 10 này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, kết nối giao thương thông qua Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu tiêu biểu năm 2026, dự kiến thu hút hàng trăm nhà mua hàng và hệ thống phân phối đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Danh thông tin thêm, từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm và sự kiện nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng cho doanh nghiệp.

Một góc Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Cùng với xúc tiến thương mại, Sở cũng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sản xuất xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) và tận dụng tốt hơn những ưu đãi tại thị trường tiềm năng đối với hàng Việt.

Từ góc độ đơn vị xúc tiến thương mại, ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu là mở rộng đầu ra, giảm dần sự phụ thuộc vào gia công, nâng giá trị hàng hóa và xây dựng thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2026. Công nghiệp hỗ trợ có vai trò tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp chủ lực như cơ khí, điện-điện tử, dệt may; góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu và gia tăng giá trị sản phẩm.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như khuyến khích đổi mới công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, nhưng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn gặp khó khăn như tốc độ lan tỏa chính sách không đồng đều và quy mô nhỏ.

Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ một cách đồng bộ và hiệu quả, Kế hoạch còn thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển và mở rộng thị trường thông qua tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ công ty đầu tư tài chính; thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và kết nối doanh nghiệp với khách hàng.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh còn hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý cho chuỗi sản xuất toàn cầu; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ; mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; vận hành Cổng thông tin công nghiệp hỗ trợ.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ban Chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn năm 2026, Sở Công Thương theo dõi và tổng hợp kết quả phát triển công nghiệp hỗ trợ; các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch và báo cáo định kỳ cho Sở Công Thương; Ủy ban Nhân dân phường, xã và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực vượt khó, góp phần vào tăng trưởng chung cả nước Trong 9 tháng 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đạt tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thu hút FDI lớn, đẩy mạnh hạ tầng và tập trung chăm lo đời sống nhân dân.