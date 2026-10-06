Cần Thơ rà soát, điều chỉnh tăng trưởng kinh tế quý 4 và năm 2026

Ngày 6/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 4 và cả năm 2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Công Lý nhấn mạnh thời gian còn lại để thực hiện các nhiệm vụ tăng trưởng năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn. Các sở, ngành, địa phương phải tập trung, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, trước hết phấn đấu đạt mục tiêu tối thiểu, đồng thời nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,07%.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, quý 3/2026, Cần Thơ đã có bước tiến khá nhưng so với mục tiêu 10,07% vẫn còn khoảng cách cần tiếp tục thu hẹp. Đối với từng khu vực kinh tế, các sở, ngành phải xây dựng giải pháp cụ thể, lượng hóa bằng danh mục công việc, dự án, doanh nghiệp, chương trình và các chỉ tiêu có thể theo dõi thay vì chỉ xác định mục tiêu chung.

Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy, GRDP quý 3/2026 tăng 9,29%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 7,89%, đứng thứ 2/5 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng thấp hơn 0,72 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng năm 2026, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cập nhật hai phương án tăng trưởng quý 4. Phương án 1 đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,07%, đòi hỏi tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 4 tăng 16,08% và phương án 2 tối thiểu xác định mức tăng trưởng cả năm 8,5%, yêu cầu GRDP quý 4 tăng 10,18%.

Đáng chú ý, nếu quý 4 chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng tương đương quý 3, GRDP cả năm ước đạt 8,41%. Khi đó, để đạt mức 8,5%, thành phố còn thiếu khoảng 214 tỷ đồng; để đạt mục tiêu 10,07%, cần tạo thêm khoảng 4.220 tỷ đồng. Những con số này cho thấy áp lực tăng trưởng trong quý 4 rất lớn, đòi hỏi thành phố phải xác định cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực và từng nguồn lực có khả năng tạo thêm giá trị trong thời gian còn lại của năm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố yêu cầu việc xác định dư địa tăng trưởng phải đi vào từng nguồn lực cụ thể. Đối với công nghiệp, thành phố tập trung theo dõi các doanh nghiệp có quy mô lớn, các dự án mới đưa vào vận hành, các dự án mở rộng công suất và những nhân tố mới có khả năng tạo thêm giá trị sản xuất trong quý 4.

Đối với xây dựng, bên cạnh bảo đảm tiến độ giải ngân và khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công, thành phố yêu cầu khai thác mạnh hơn nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là các dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án của nhà đầu tư thứ cấp, dự án đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình xây dựng trong dân.

Đối với thương mại-dịch vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xác định đây là một trong những trọng tâm bù đắp phần thiếu hụt, tập trung vào thương mại, lưu trú - ăn uống, bất động sản và tài chính-ngân hàng.

Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Thống kê rà soát các chương trình, sự kiện, lễ hội và hoạt động dịch vụ có khả năng tạo doanh thu; trong phạm vi có thể, dự báo số lượng khách, doanh thu và mức đóng góp để đưa vào kịch bản.

Đối với nông nghiệp, lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát, tính toán lại sát thực tiễn; trường hợp khu vực nông nghiệp tăng thấp hơn dự kiến, các khu vực kinh tế khác phải phát huy dư địa để tăng trưởng bù.

Sở Tài chính đề xuất thành phố tiếp tục kiên định mục tiêu 10,07% là mức phấn đấu và 8,5% là ngưỡng tối thiểu phải đạt. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu phân công cụ thể người phụ trách, thời hạn và kết quả đối với từng nhiệm vụ; người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả lĩnh vực được giao và cập nhật tiến độ hàng tháng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Công Lý giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 4 và cả năm 2026 theo hai phương án, bảo đảm sát thực tế, có tính khả thi nhưng phải thể hiện tinh thần phấn đấu cao nhất.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu rà soát, tính toán lại tăng trưởng của ba khu vực kinh tế; xây dựng bảng phân ngành cấp 2 gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, kèm các phụ lục chi tiết về dự án, doanh nghiệp, công trình, chương trình và sự kiện có khả năng tạo tăng trưởng.

Các sở, ngành không chỉ theo dõi tăng trưởng bằng những con số tổng hợp mà phải “địa chỉ hóa” nguồn tạo tăng trưởng, xác định rõ nguồn nào tăng, mức tăng bao nhiêu, được tạo ra từ dự án, doanh nghiệp hay hoạt động nào và đơn vị nào chịu trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án, khai thác động lực tăng trưởng mới và kịp thời điều chỉnh những khu vực có nguy cơ không đạt kế hoạch.

Hồ sơ cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 4 và cả năm 2026 được yêu cầu hoàn thiện để trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, thông qua kịp thời.

Việc điều chỉnh kịch bản lần này nhằm hình thành cơ sở điều hành tăng trưởng sát thực tiễn hơn, trong đó các mục tiêu, nguồn lực, nhiệm vụ và trách nhiệm được cụ thể hóa, có thể theo dõi và cập nhật thường xuyên. Qua đó, Cần Thơ chủ động phát huy các dư địa còn lại, bù đắp phần thiếu hụt giữa các khu vực và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026./.

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