Quảng Trị huy động gần 135 tỷ đồng thúc đẩy công nghiệp nông thôn

Tỉnh Quảng Trị dự kiến huy động gần 135 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn, trong đó, nguồn khuyến công của tỉnh và Trung ương khoảng 54,6 tỷ đồng, cùng khoảng 80 tỷ đồng do các xã, phường, đặc khu bố trí.

Theo Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, nguồn lực này sẽ được sử dụng theo hướng chuyển từ hỗ trợ sản xuất đơn thuần sang thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh, phát triển thị trường và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ-logistics.

Trong 5 năm, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 7-8 mô hình trình diễn kỹ thuật, phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ 220-250 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, chuyển giao, ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến.

Trọng tâm là chế biến sâu nông, lâm, thủy sản, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tuần hoàn, sạch và các mô hình gắn sản xuất với giảm nghèo bền vững tại địa bàn khó khăn.

Cùng với đổi mới công nghệ, chương trình dành nguồn lực thúc đẩy sản xuất sạch hơn và xử lý môi trường tốt hơn, dự kiến hỗ trợ 5-7 cơ sở xây dựng mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững; hỗ trợ xử lý môi trường cho 5-6 cơ sở công nghiệp nông thôn và 2-3 cụm công nghiệp. Qua đó, hoạt động khuyến công được định hướng gắn tăng năng lực sản xuất với giảm tác động môi trường.

Một hướng mới là hỗ trợ các cơ sở sản xuất nhỏ tiếp cận thị trường bằng công cụ số. Tỉnh Quảng Trị dự kiến hỗ trợ 15-20 cơ sở thiết kế mẫu mã, bao bì; 5-7 cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường, website, gian hàng số và truy xuất nguồn gốc.

Chương trình cũng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị và đổi mới sáng tạo.

Ở khâu thị trường, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ 5-7 hội chợ có cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia và khoảng 350-360 lượt cơ sở tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; hỗ trợ 20 cơ sở xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.

Trong 9 tháng qua, chính sách khuyến công tại tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu tập trung vào đổi mới công nghệ. Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung 4 đề án và được Bộ Công Thương giao bổ sung 2,2 tỷ đồng kinh phí khuyến công Quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí, dược liệu, chế biến gỗ và đá granite.

Nguồn khuyến công địa phương cũng đã thanh quyết toán hỗ trợ đợt 1 cho 8 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Với định hướng đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh và mở rộng thị trường, chương trình khuyến công của tỉnh Quảng Trị đang đi đúng hướng, phù hợp xu thế nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của khu vực sản xuất nông thôn trong hiện tại và tương lai./.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng cao nhất kể từ năm 2019 Ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3%; ngành khai khoáng tăng 8,0%.

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