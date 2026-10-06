Ôtô-Xe máy

Tesla giữ ngôi vương xe nhập khẩu tại Hàn Quốc

Hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ tiếp tục là thương hiệu ôtô nhập khẩu bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp dẫn đầu thị trường

Đào Lâm
Showroom hãng Tesla tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Showroom hãng Tesla tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Theo Hiệp hội Các nhà nhập khẩu và phân phối ôtô Hàn Quốc (KAIDA), hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ tiếp tục là thương hiệu ôtô nhập khẩu bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp dẫn đầu thị trường, qua đó cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của phân khúc xe điện đối với ngành ôtô nhập khẩu tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn dữ liệu KAIDA công bố ngày 6/10 cho thấy tổng số xe du lịch nhập khẩu đăng ký mới tại Hàn Quốc trong tháng 9 đạt 34.904 chiếc, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với xe điện tiếp tục tăng mạnh, Tesla dẫn đầu thị trường với 12.372 xe được đăng ký mới. Đây là tháng thứ tám liên tiếp hãng xe Mỹ giữ vị trí số một kể từ tháng 2 năm nay. Xếp sau Tesla là BMW của Đức với 6.066 xe, tiếp đến là Mercedes-Benz với 5.477 xe.

Đáng chú ý, hãng xe điện Trung Quốc BYD đứng ở vị trí thứ tư với 2.614 xe, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tại thị trường Hàn Quốc.

Xét theo từng mẫu xe, Tesla Model Y L là mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất trong tháng 9 với 8.690 xe được tiêu thụ. Đứng thứ hai là Tesla Model Y Premium với 2.567 xe, trong khi Mercedes-Benz E200 xếp thứ ba với 2.133 xe.

Thống kê này phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của người tiêu dùng Hàn Quốc sang các dòng xe chạy điện. Theo số liệu của KAIDA, các mẫu xe điện chiếm tới 52,1% tổng số xe du lịch nhập khẩu đăng ký mới trong tháng 9./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hãng sản xuất xe điện Tesla #Thị trường Hàn Quốc #Nhập khẩu Hàn Quốc
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