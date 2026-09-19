VinFast chính thức ra mắt xe bán tải điện đầu tiên, giá từ 860 triệu đồng

VinFast chính thức giới thiệu VF Wild tại thị trường Việt Nam, mẫu bán tải điện có hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động (REEV), giá niêm yết từ 860 triệu đồng.

VF Wild được VinFast giới thiệu lần đầu tại triển lãm CES 2024 ở Las Vegas (Mỹ). Sau hơn 2 năm phát triển và hoàn thiện, mẫu xe được đưa vào kế hoạch thương mại hóa tại Việt Nam.

Theo công bố, VF Wild có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873(mm), chiều dài cơ sở 3.258mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509(mm), tải trọng 750kg. Xe sử dụng mâm 18inch kết hợp ốp khí động học.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách công nghệ và khỏe khoắn với nắp capô cao, hốc bánh mở rộng và các đường nét cứng cáp. VinFast cho biết xe được bổ sung một số chi tiết hỗ trợ sử dụng như cơ chế mở cửa thùng sau bằng khí nén và bệ bước chân ở hai bên sườn.

Khoang lái được trang bị màn hình cảm ứng 10inch, cần chuyển số tích hợp sau vô-lăng và bảng táplô nhiều tầng. Hàng ghế thứ hai có lưng ghế ngả, khoảng để chân rộng cùng sàn phẳng, hướng tới cải thiện sự thoải mái cho hành khách.

VF Wild sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4kWh, cho quãng đường di chuyển hoàn toàn bằng điện hơn 250km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

Ngoài hệ thống truyền động điện, xe được trang bị công nghệ REEV (Range Extended Electric Vehicle), cho phép bổ sung năng lượng để mở rộng quãng đường di chuyển lên tới 1.000km theo công bố của VinFast. Công nghệ này hướng tới việc giảm lo ngại về phạm vi hoạt động khi người dùng đi xa, chẳng hạn du lịch hoặc công tác.

Mẫu bán tải cũng có tính năng V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, phù hợp với nhu cầu cắm trại hoặc sử dụng tại những khu vực không có nguồn điện sẵn.

Về công nghệ vận hành, VF Wild được giới thiệu với trợ lý ảo 3.0, khả năng giám sát và điều khiển xe từ xa qua điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh, cập nhật phần mềm FOTA và theo dõi tình trạng pin...

Giá niêm yết của xe là 860 triệu đồng đối với các màu đen, đỏ và trắng. Phiên bản màu bạc có giá 872 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc trong thời gian mở bán sớm được hưởng ưu đãi 61 triệu đồng/xe. VinFast cho biết sẽ mở đặt cọc sớm VF Wild từ ngày 25 đến 30/9/2026 thông qua website và hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc./.

Doanh số xe điện toàn cầu tăng 5 tháng liên tiếp Doanh số xe chạy hoàn toàn bằng pin (BEV) và xe lai sạc điện (PHEV) trên toàn thế giới trong tháng 7 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,85 triệu chiếc.

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