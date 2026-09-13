Sau gần 10 năm trễ hẹn, Tesla sẽ ra mắt mẫu Roadster thế hệ mới vào ngày 1/10

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Ông Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) hãng sản xuất xe điện Tesla, cho biết sẽ ra mắt mẫu xe Roadster thế hệ thứ hai vào ngày 1/10 tới, tức gần 10 năm sau khi lần đầu tiên công bố phiên bản thế hệ tiếp theo cho dòng xe thể thao này.

Tài khoản chính thức của Tesla trên nền tảng mạng xã hội X đã đăng tải thông điệp "Go for launch" (Sẵn sàng ra mắt) kèm theo hình ảnh đồ họa hiển thị mốc thời gian diễn ra sự kiện ra mắt.

Phản hồi lại bài đăng này sau đó, ông Musk xác nhận sự kiện ra mắt mẫu Tesla Roadster mới sẽ diễn ra vào ngày 1/10.Thời điểm ra mắt thế hệ thứ hai của mẫu Roadster đã bị lùi lại nhiều lần.

Tesla từng lần đầu tiên hé lộ về mẫu Roadster thế hệ mới vào năm 2017 và đưa ra mốc thời gian bắt đầu bàn giao xe vào năm 2020. Tuy nhiên, dự án phát triển dòng xe này đã liên tục bị trì hoãn.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh gần đây nhất, hãng cho biết mẫu Roadster hiện vẫn đang trong giai đoạn "phát triển thiết kế."

Trước đó, trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý I diễn ra vào tháng 4, ông Elon Musk từng chia sẻ nhận định rằng đây có thể sẽ là một trong những buổi trình diễn ngoạn mục nhất từ trước đến nay.

Sự kiện này, vốn được người hâm mộ Tesla chờ đợi từ lâu, có thể sẽ càng làm gia tăng những đồn đoán về khả năng sáp nhập giữa Tesla và công ty công nghệ vũ trụ SpaceX.

Thông điệp "Go for launch" nói trên được xem là lời gợi nhắc đến các đợt phóng tên lửa của SpaceX. Ông Musk từ lâu đã có chiến lược quảng bá kết hợp giữa Tesla và SpaceX.

Vào tháng 2/2018, chiếc xe Tesla Roadster màu đỏ anh đào thuộc sở hữu cá nhân của ông Musk đã bay vào không gian trong tiếng reo hò của đám đông trên nền nhạc ca khúc Life on Mars? của David Bowie, khép lại buổi phát trực tiếp kéo dài 43 phút thu hút hàng triệu người theo dõi.

Chiếc xe thể thao này đóng vai trò là tải trọng thử nghiệm cho chuyến bay đầu tiên của tên lửa Falcon Heavy do SpaceX phóng lên. Trước đó vào năm 2018, ông Musk từng đăng tải trên mạng xã hội rằng gói tùy chọn SpaceX dành cho mẫu Tesla Roadster mới sẽ bao gồm khoảng 10 động cơ đẩy tên lửa nhỏ được bố trí liền mạch xung quanh xe.

CEO Tesla cho biết các động cơ tên lửa này giúp cải thiện vượt bậc khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa, hệ thống phanh cũng như khả năng ôm khúc rẽ, thậm chí có thể giúp chiếc xe Tesla bay lên được.

Tesla, nhà sản xuất ôtô có giá trị cao nhất thế giới, sở hữu danh mục sản phẩm khá khiêm tốn. Công ty có trụ sở tại Austin này hiện đang sản xuất các dòng xe Model 3 và Model Y, cùng với mẫu bán tải Cybertruck và xe đầu kéo Semi.

Ngoài ra, Tesla cũng đang sản xuất mẫu xe hai chỗ ngồi Cybercab — mắt xích then chốt trong nỗ lực của ông Musk nhằm đưa Tesla trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực xe tự lái./.

Tesla Model Y trở lại vị trí mẫu xe điện bán chạy nhất tại Đức Mẫu Model Y trở thành xe điện bán chạy nhất tại Đức trong tháng 6, đánh dấu sự trở lại vị trí dẫn đầu của Tesla sau ba tháng và cho thấy đà phục hồi của hãng tại thị trường ôtô lớn nhất châu Âu.

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