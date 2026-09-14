Tesla đang giành lại thị trường xe điện Mỹ sau đợt sụt giảm kéo dài nhiều năm

Theo tờ The Wall Street Journal, dữ liệu bán ôtô gần đây cho thấy Tesla một lần nữa đang giành thêm thị phần trên thị trường xe điện Mỹ khi các hãng sản xuất ôtô truyền thống rút lui khỏi xe chạy bằng pin.

Motor Intelligence cho biết công ty của Elon Musk đã trở lại chiếm hơn một nửa thị trường xe điện Mỹ, với 52% thị phần trong năm 2026 tính đến hết tháng 8, so với tỷ lệ 43% một năm trước.

Mặc dù vậy, công ty này chưa thoát khỏi đợt suy thoái chung của thị trường xe điện. Doanh số 325.351 xe Tesla tại Mỹ tính đến nay trong năm 2026 giảm 16% so với một năm trước. Tuy nhiên, toàn bộ thị trường xe điện đã thu hẹp nhiều hơn, giảm 30%.

Từng chiếm hơn 80% doanh số xe điện tại Mỹ, thị phần của Tesla trong những năm gần đây đã trải qua một đợt sụt giảm kéo dài nhiều năm khi các hãng sản xuất ôtô truyền thống như Hyundai, Ford và General Motors đưa ra những mẫu xe điện của riêng họ. Thị phần của Tesla giảm xuống mức thấp kỷ lục 41% vào năm 2025.

Giờ đây, công ty có trụ sở tại Austin (bang Texas) này đang giành lại thị phần, ngay cả khi hãng đã giảm mức độ tập trung vào hoạt động kinh doanh ôtô cốt lõi của mình.

Musk đã hủy bỏ các mẫu xe hạng sang Model S và X của Tesla mà không có mẫu thay thế, trong khi tập trung vào xe hoàn toàn tự hành và robot hình người.

Nhà tư vấn độc lập John Murphy, cựu chuyên gia phân tích ngành ôtô của Ngân hàng Mỹ (BoA), cho rằng phần mềm hỗ trợ lái xe sẽ là điểm bán hàng chính của Tesla trong tương lai gần.

Mặc dù Tesla đã cải tiến hai mẫu xe có doanh số lớn là Model 3 và Y trong những năm gần đây, nhưng cả hai đều không hoàn toàn là những mẫu xe mới được xây dựng từ đầu. Hãng sản xuất ôtô này cũng tỏ ra ít quan tâm đến việc mở rộng một danh mục lớn hơn gồm các mẫu xe mới.

Mẫu xe mới nhất của Tesla, Cybercab, không có vô-lăng hoặc bàn đạp và hiện chưa được bán cho người tiêu dùng. Tesla cũng có kế hoạch tái ra mắt mẫu xe thể thao hạng sang Roadster, nhưng chưa cho biết khi nào chiếc xe này sẽ được bán cho khách hàng.

Theo dữ liệu của Cox Automotive, doanh số của Tesla tại Mỹ đạt đỉnh 654.888 xe vào năm 2023 và đang trên đà giảm năm thứ 3 liên tiếp. Các nhà phân tích cho rằng điều thực sự thúc đẩy sự phục hồi thị phần của Tesla là có ít lựa chọn thay thế hơn rất nhiều.

Các hãng sản xuất ôtô truyền thống, trong nỗ lực hạn chế thua lỗ, đã đồng loạt rút lui khỏi xe điện. Stephanie Valdez Streaty của Cox Automotive nhận xét “Tesla cũng đang thu hẹp, nhưng chỉ là chậm hơn.”

Một số lựa chọn từng phổ biến hơn - Honda Prologue, Volkswagen ID.4, Ford F-150 Lightning - đã bị ngừng sản xuất hoặc sẽ sớm bị ngừng sản xuất. Những mẫu khác, chẳng hạn Chevrolet Equinox và Blazer cùng Ford Mustang Mach-E, vẫn còn trên thị trường nhưng các hãng sản xuất ôtô đã cắt giảm đáng kể sản lượng.

Mẫu xe điện Model Y của hãng Tesla. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những mẫu xe điện có giá phải chăng hơn, từng được xem là những đối thủ của Tesla có thể thu hút số đông người tiêu dùng, hiện hầu như không xuất hiện đáng kể trong dữ liệu doanh số.

GM đã đưa mẫu Chevrolet Bolt được yêu thích trở lại vào đầu năm nay nhưng quyết định giảm sản xuất xuống còn một ca thay vì hai ca, đồng thời sẽ loại bỏ mẫu xe này vào năm 2027 để nhường chỗ cho các mẫu xe chạy bằng xăng.

Nissan đã giới thiệu thế hệ thứ 3 của mẫu Leaf EV trong năm nay, nhưng đã hoãn vô thời hạn việc nhập khẩu phiên bản có giá phải chăng nhất của mẫu xe này từ Nhật Bản.

Khi các mẫu xe hạng sang biến mất, sự hiện diện của Tesla trên thị trường Mỹ gần như hoàn toàn dựa vào mẫu SUV Model Y của hãng. Theo Motor Intelligence, doanh số của mẫu sedan Model 3 giảm 34% trong năm nay.

Sau khi làn sóng hào hứng ban đầu lắng xuống, Cybertruck của Tesla cho thấy doanh số vẫn liên tục ở mức thấp, với chỉ 9.769 chiếc được bán trong năm 2026.

Tuy nhiên, Model Y vẫn giữ được vị thế, chỉ giảm 2%. Cứ ba chiếc xe điện được bán tại Mỹ trong năm nay thì có một chiếc là Model Y. Mùa hè này, Tesla đã mở rộng sức hấp dẫn của mẫu xe này bằng cách tung ra một phiên bản dài hơn một chút, Model Y L, với 6 chỗ ngồi.

Theo Murphy, ngay cả khi Tesla tiếp tục quảng bá robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tự hành là tương lai của hoạt động kinh doanh, sự hiện diện của hãng trên thị trường xe điện Mỹ khó có khả năng suy giảm trong 5 năm tới.

Ông cho rằng các hãng sản xuất ôtô đại chúng khó có khả năng vội vàng quay trở lại xe điện nếu không có những tiến bộ đáng kể trong công nghệ pin hoặc một sự đảo ngược đột ngột của các quy định liên bang./.

Sau gần 10 năm trễ hẹn, Tesla sẽ ra mắt mẫu Roadster thế hệ mới vào ngày 1/10 Tài khoản chính thức của Tesla trên nền tảng mạng xã hội X đã đăng tải thông điệp "Go for launch" (Sẵn sàng ra mắt) kèm theo hình ảnh đồ họa hiển thị mốc thời gian diễn ra sự kiện ra mắt.