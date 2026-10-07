Giá vàng SJC không đổi 3 phiên liên tiếp, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đi xuống

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (7/10), giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục giữ ổn định, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 7 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) cũng không có biến động; Tuy vậy, vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.144 USD/ounce, tăng 14 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.638 đồng/USD, giảm 7 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.770-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với phiên trước; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.800-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), cũng giảm 10 đồng; Ngân hàng VietinBank giao dịch ở mức 25.731-26.176 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 17 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng./.

Giá vàng tăng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm Vào lúc 1 giờ 12 phút sáng ngày 7/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.168,33 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng chốt phiên tăng 0,7% lên 4.187,10 USD/ounce.