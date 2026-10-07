IEAE Hanoi 2026 dự kiến quy tụ hơn 550 gian hàng điện tử, thiết bị thông minh

Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam 2026 (IEAE Hanoi 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 5-7/11/2026 tại Sảnh 2-3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, sự kiện có quy mô trưng bày hơn 20.000m², với hơn 550 gian hàng của trên 300 doanh nghiệp, do Công ty Chaoyu Expo phối hợp với Công ty VINEXAD tổ chức. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan, gồm doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà mua hàng và khách tham quan chuyên ngành trong lĩnh vực điện tử, điện gia dụng và thiết bị thông minh.

IEAE Hanoi 2026 được tổ chức trong bối cảnh thị trường điện tử, điện gia dụng tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhu cầu tăng đối với các sản phẩm công nghệ số, thiết bị nhà thông minh, thiết bị điện tử thế hệ mới và đồ gia dụng. Sự phát triển của thương mại điện tử và xu hướng nâng cấp trải nghiệm tiêu dùng cũng thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung, sản phẩm mới và cơ hội hợp tác phù hợp với thị trường trong nước.

Các nhóm sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm bao gồm thiết bị nghe nhìn, thiết bị đeo thông minh, phụ kiện điện thoại và máy tính bảng, phụ kiện máy tính và gaming, thiết bị livestream, thiết bị điện tử ôtô, thiết bị nhà thông minh, linh kiện và linh phụ kiện điện tử, thiết bị nhà bếp, tiện ích gia dụng, thiết bị điện thân thiện với môi trường, thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân cùng một số sản phẩm liên quan.

Bên cạnh các sản phẩm thành phẩm, triển lãm cũng có sự tham gia của các doanh nghiệp có năng lực OEM/ODM, cung cấp dịch vụ nghiên cứu-phát triển, thiết kế, sản xuất theo yêu cầu và phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng. Đây là nhóm dịch vụ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu nội địa, nhà nhập khẩu và doanh nghiệp muốn mở rộng danh mục sản phẩm hoặc tìm kiếm phương án sản xuất mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cho biết sẽ có chương trình kết nối giao thương B2B nhằm tạo điều kiện để nhà sản xuất, nhà cung cấp gặp gỡ trực tiếp nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, nhà bán lẻ và doanh nghiệp thương mại điện tử. Các bên có thể trao đổi về nhu cầu thị trường, danh mục sản phẩm và phương án hợp tác.

Ngoài hoạt động trưng bày, triển lãm dự kiến bố trí khu vực trải nghiệm thiết bị thông minh, cho phép khách tham quan tìm hiểu và dùng thử một số sản phẩm công nghệ mới.

Theo Ban tổ chức, IEAE Hanoi 2026 hướng tới vai trò là điểm kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp và các đơn vị mua hàng trong lĩnh vực điện tử, thiết bị thông minh và điện gia dụng tại Việt Nam./.

Xu hướng thiết bị gia dụng Xanh, tiết kiệm điện lên ngôi tại IEAE 2026 Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam hứa hẹn mang đến bức tranh toàn diện về xu hướng công nghệ mới, mở ra cơ hội giao thương, hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.