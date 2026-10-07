Giá vàng tăng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 6/10, khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chững lại và đồng USD suy yếu.

Vào lúc 1 giờ 12 phút sáng ngày 7/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.168,33 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng chốt phiên tăng 0,7% lên 4.187,10 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết lực cầu trú ẩn an toàn vào vàng gia tăng do những biến động trên thị trường trái phiếu Pháp cùng những lo ngại ngày càng lớn đối với thị trường trái phiếu chính phủ của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 10 năm trong phiên đầu tuần này. Đồng thời, đồng USD hạ nhiệt từ mức đỉnh một năm, giúp kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này như vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường đang tập trung chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến được công bố vào ngày 7/10 để đánh giá khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư chỉ dự đoán 22% khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng này, sau khi dữ liệu tăng trưởng việc làm tháng 9 thấp hơn dự báo, nhưng xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 84%. Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường giảm sức hút so với các tài sản có sinh lời.

Nhận định về triển vọng dài hạn, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng TD Securities chỉ ra rằng dù gặp phải những lực cản trong ngắn hạn, hoạt động mua vào liên tục từ những quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cùng nhu cầu từ các nhà đầu tư tự do vẫn đang tạo bệ đỡ vững chắc cho giá vàng. Đơn vị này giữ nguyên dự báo giá kim loại quý này sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2027.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,8% lên 61,56 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 1% xuống 1.704,85 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 7/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Giá vàng giảm trước sức ép từ USD và trái phiếu Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 6/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.127,87 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ ít biến động, giao dịch ở mức 4.155,30 USD/ounce.

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