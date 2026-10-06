Dòng chảy dầu từ Trung Đông phục hồi khoảng 80% so với mức trước xung đột

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn dầu khí Shell, ông Wael Sawan, cho biết dòng dầu xuất khẩu từ Trung Đông hiện đã phục hồi lên khoảng 80% mức trước khi xung đột nổ ra.

Đây là một trong những đánh giá đáng chú ý nhất cho đến nay về tốc độ phục hồi xuất khẩu dầu của khu vực.

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng ở London ngày 6/10, ông Sawan nói: “Bất chấp tất cả những gì đang diễn ra, dòng dầu hiện đã trở lại gần mức trên 80% so với trước xung đột. Điều này cho thấy khả năng chống chịu của nhiều quốc gia trong khu vực và nỗ lực tiếp tục thực hiện các cam kết cung cấp dầu cho thế giới.”

Một số ngân hàng lớn và các công ty phân tích vận tải biển cũng cho rằng dòng dầu đang tiến gần mức trước xung đột. Tuy nhiên, vẫn có những tranh luận về con số chính xác.

Việc xác định số lượng tàu thực tế đi qua eo biển Hormuz và một số khu vực ở Biển Đỏ gặp khó khăn do các tàu thường xuyên tắt tín hiệu vệ tinh, khiến việc thống kê lượng hàng hóa vận chuyển trở nên khó khăn hơn. Do đó, các nhà phân tích và giao dịch viên phải dựa vào hình ảnh vệ tinh và thông tin thực địa để ước tính chính xác lượng dầu đang được vận chuyển.

Ông Sawan cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran cũng đang khiến vấn đề an ninh năng lượng được quan tâm trở lại.

Tuần trước, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) công bố kế hoạch giải phóng tới 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp, cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì các nguồn dự trữ này trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Trong khi đó, các nhà sản xuất dầu Trung Đông đang nghiên cứu xây dựng các đường ống mới nhằm tạo thêm tuyến vận chuyển dầu ra khỏi khu vực.

Ông Sawan cũng cảnh báo rằng xung đột càng kéo dài, thị trường càng khó duy trì khả năng ứng phó với những gián đoạn nguồn cung. Dòng dầu qua eo biển Hormuz đã tăng lên nhưng vẫn chưa trở lại bình thường.

Tình hình có thể đã nghiêm trọng hơn nếu nhu cầu và sản lượng dầu của Trung Quốc không giảm, trong khi các khu vực khác không tăng sản lượng để bù đắp.

Ông Sawan nói: “Chúng ta có thể đã phần nào giảm bớt những tác động nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng, nhưng khả năng làm như vậy chỉ có giới hạn. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ xuất hiện thêm những gián đoạn mới”./.

IEA: 325 triệu thùng dầu đã được giải phóng từ kho dự trữ chiến lược IEA mới đây cho biết các nước thành viên đã giải phóng tổng cộng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm từ dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.