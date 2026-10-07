Giá dầu giằng co giữa rủi ro nguồn cung và đà tăng xuất khẩu từ Trung Đông

Giá dầu thế giới biến động không đáng kể trong phiên giao dịch ngày 6/10 sau khi phục hồi từ đà giảm trước đó. Thị trường hiện đang giằng co giữa một bên là sự gia tăng xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ dầu khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), với một bên là những lo ngại về nguồn cung liên quan đến các cuộc tấn công do lực lượng Houthi thực hiện.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent tăng 26 xu Mỹ, hay 0,3%, lên 100,58 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) nhích nhẹ 1 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 89,44 USD/thùng.

Giám đốc điều hành Tập đoàn thương mại hàng hóa Vitol ngày 6/10 cho biết khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu đã rời Trung Đông mỗi ngày trong khoảng 7-10 ngày qua.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết lượng dầu được bơm qua đường ống Đông-Tây kết nối đến Yanbu - trung tâm xuất khẩu chính của vương quốc này tại Biển Đỏ - đã đạt 5,8 triệu thùng tính đến sáng 6/10.

Dầu còn chịu áp lực giảm giá khi các nền kinh tế lớn thuộc G7 vào tuần trước đã đồng ý xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp đặt các hạn chế xuất khẩu năng lượng.

Dù vậy, đà giảm của giá dầu vẫn bị kìm hãm bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp diễn tại khu vực Trung Đông.

Cơ quan hàng không Saudi Arabia thông tin rằng các sân bay tại Jazan và Najran của nước này đã trở thành mục tiêu của hai cuộc tấn công vào đầu tuần này. Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng căng thẳng.

Dưới tác động từ xung đột tại Iran, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/10 dự báo sản lượng dầu mỏ thế giới sẽ giảm từ mức kỷ lục 106,3 triệu thùng/ngày năm 2025 xuống 101,1 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Nhu cầu dầu toàn cầu cũng được dự báo giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày năm 2025 xuống 102,4 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Tuy nhiên, đến năm 2027, EIA dự báo cả nguồn cung lẫn nhu cầu dầu thế giới sẽ bật tăng trở lại các mốc kỷ lục mới, với sản lượng đạt 109,6 triệu thùng/ngày và mức tiêu thụ đạt 104,6 triệu thùng/ngày./.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá tàu chở dầu lên mức kỷ lục Thị trường tàu chở dầu đang chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi một số siêu tàu đã qua sử dụng, có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu, được bán với giá cao hơn cả tàu đóng mới.

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