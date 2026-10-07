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Moskva hứng chịu đợt tập kích lớn, loạt vụ tấn công mới gây gián đoạn hoạt động các trung tâm dữ liệu của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã tập kích các trung tâm dữ liệu Parkovyi, Ukrtelecom, Giga và Podolskyi của Ukraine nhằm làm suy giảm năng lực liên lạc của nước này.

Viết Thành
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Moskva hứng chịu đợt tập kích lớn, loạt vụ tấn công mới gây gián đoạn hoạt động các trung tâm dữ liệu của Ukraine
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Nga tập kích các trung tâm dữ liệu của Ukraine.

Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp đàm phán.

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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