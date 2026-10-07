Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lớn của cả nước

Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 ước đạt 177,8 tỷ USD, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước, khẳng định vai trò trung tâm sản xuất, xuất khẩu lớn, nhất là trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao.

Đà tăng trưởng mạnh của thương mại quốc tế đang tạo động lực mở rộng sản xuất, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và gia tăng giá trị tham gia chuỗi cung ứng.

Xuất khẩu tăng gần 40%

Theo số liệu của Sở Công Thương Bắc Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 177,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu gần 87,5 tỷ USD và nhập khẩu khoảng 90,3 tỷ USD.

Riêng tháng 9/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,03 tỷ USD, đưa lũy kế 9 tháng lên khoảng 87,486 tỷ USD, tăng 39,54% so với cùng kỳ năm 2025. Với mục tiêu xuất khẩu 110 tỷ USD trong năm 2026, kết quả đạt được sau 9 tháng tương đương 79,53% kế hoạch.

Dây chuyền tại Nhà máy sản xuất thông minh Yadea Việt Nam với quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo ước tính của ngành công thương tỉnh Bắc Ninh, nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện nay, kim ngạch xuất khẩu cả năm của tỉnh có thể đạt khoảng 106,04% kế hoạch đề ra.

Kết quả trên tiếp tục phản ánh vai trò nổi bật của Bắc Ninh trong mạng lưới sản xuất công nghiệp công nghệ cao và chuỗi cung ứng toàn cầu. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của tỉnh gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục tập trung vào nhóm sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, trong số đó, điện thoại các loại và linh kiện đạt khoảng 55,52 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 26,51 tỷ USD; hàng dệt may, da giày đạt khoảng 1,17 tỷ USD.

Những con số này cho thấy khu vực điện tử, công nghệ cao đang tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của Bắc Ninh, đồng thời góp phần củng cố vị thế của tỉnh trong chuỗi sản xuất và xuất khẩu hàng công nghiệp của cả nước.

Nhập khẩu tăng mạnh phục vụ mở rộng sản xuất

Ở chiều nhập khẩu, 9 tháng năm 2026, kim ngạch đạt khoảng 90,32 tỷ USD, tăng 50,84% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu chính gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc).

Các nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu gồm điện thoại và linh kiện với 56,86 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 26,45 tỷ USD; máy móc, thiết bị 3,78 tỷ USD.

Dây chuyền máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Như vậy, nhập khẩu đang tăng nhanh hơn xuất khẩu, khiến Bắc Ninh nhập siêu khoảng 2,8 tỷ USD trong 9 tháng. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, diễn biến này gắn với nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp điện tử, công nghệ cao và doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Nhiều máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu được nhập khẩu để phục vụ xây dựng nhà máy, đầu tư tài sản cố định, sản xuất, gia công và tạo ra các sản phẩm xuất khẩu. Đặc biệt, việc doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư và gia tăng nhập khẩu đầu vào cho sản xuất tiếp tục là một trong những yếu tố thúc đẩy quy mô thương mại của tỉnh.

Cùng với đà tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 đạt 12.007,5 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương.

Nâng cao giá trị tham gia chuỗi cung ứng

Dây chuyền sản xuất ứng dụng robot tự động tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Quy mô xuất nhập khẩu ngày càng lớn tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Bắc Ninh đối với các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh của nhập khẩu cũng đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa năng lực của doanh nghiệp trong nước, nhất là khả năng cung ứng linh kiện, nguyên vật liệu và dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI.

Trong những tháng cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu của Bắc Ninh được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đơn hàng của các doanh nghiệp điện tử, công nghệ cao và doanh nghiệp FDI cơ bản ổn định.

Dù vậy, hoạt động thương mại quốc tế vẫn đứng trước những tác động từ biến động kinh tế thế giới, xu hướng bảo hộ thương mại và chính sách thuế quan của một số thị trường lớn. Đây là những yếu tố đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động hơn trong quản trị thị trường, chuỗi cung ứng và phương án sản xuất, kinh doanh.

Trước yêu cầu đó, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), thực hiện đúng quy định về xuất xứ hàng hóa; đồng thời đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Với tổng quy mô xuất nhập khẩu 177,8 tỷ USD chỉ sau 9 tháng, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những trung tâm sản xuất, xuất khẩu lớn của cả nước. Đà tăng trưởng này không chỉ phản ánh năng lực sản xuất công nghiệp ngày càng mở rộng mà còn mở ra yêu cầu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực doanh nghiệp trong nước và gia tăng giá trị Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu 12,5% năm 2026 Bắc Ninh đạt tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong 9 tháng, tập trung vào công nghiệp, xây dựng, thu hút đầu tư lớn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 12,5% năm 2026.