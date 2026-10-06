Kinh tế

Tài chính

Bộ Tài chính thông tin về đánh thuế đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Mức thuế suất dự kiến tương đương với mức đang áp dụng cho đất lấn, chiếm hiện nay và cao gần gấp 7 lần so với mức thuế suất cơ sở 0,03% áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.

Hạnh Nguyễn
Ông Trương Bá Tuấn cho biết các tiêu chí, khái niệm để xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất chậm trong hệ thống văn bản pháp luật về đất đai. (Ảnh: BTC/Vietnam+)
Ông Trương Bá Tuấn cho biết các tiêu chí, khái niệm để xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất chậm trong hệ thống văn bản pháp luật về đất đai. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Tại họp báo thường kỳ quý 3 diễn ra ngày 6/10, Bộ Tài chính đã thông tin về đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, cho biết Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo là đề xuất bổ sung mức thuế suất cao đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bổ sung khoản 8 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quy định nhóm đất này sẽ phải chịu mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Mức thuế suất này tương đương với mức đang áp dụng cho đất lấn, chiếm hiện nay và cao gần gấp 7 lần so với mức thuế suất cơ sở 0,03% áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.

Giải đáp băn khoăn về căn cứ xác định tình trạng đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng để áp thuế, ông Trương Bá Tuấn nhấn mạnh vấn đề này đã được ban soạn thảo thảo luận kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng dự án luật. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ dẫn chiếu theo quy định đối với các tiêu chí, khái niệm để xác định thế nào là đất bỏ hoang, đất chậm trong hệ thống văn bản pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó, việc xác định tình trạng pháp lý và thực tế sử dụng của khu đất sẽ do cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi trường thực hiện để làm căn cứ cho Cơ quan Thuế áp dụng chính sách.

Ông Tuấn cho hay trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết, đảm bảo các tiêu chí phân loại được quy định minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho khâu thực thi trên thực tế. Dự án luật này dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10/2026 và nếu được thông qua sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

(Vietnam+)
#Bộ Tài chính #Thuế #Doanh nghiệp #Đầu tư công #kinh tễ-xã hội
Theo dõi VietnamPlus

KẾT LUẬN SỐ 18-KL/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 BCH TW ĐẢNG KHÓA XIV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) trong Chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Bài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế

Số hóa quản lý thuế không dừng ở việc đưa thủ tục lên mạng, mà đòi hỏi một nền dữ liệu đủ tin cậy, một lộ trình triển khai từng bước và những tiêu chí công khai để doanh nghiệp triển khai. 

Cán bộ Thuế tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp

Để chính sách thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng, việc hỗ trợ cần đi cùng với đơn giản hóa thủ tục, nâng khả năng tiếp cận và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì thị trường.

Nghiên cứu, sử dụng các công cụ quản lý thuế phù hợp, công khai, minh bạch đúng quy định. (Ảnh: Hứa Chung/ TTXVN)

Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Ngành thuế đẩy mạnh làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ và quản lý dựa trên rủi ro nhằm nâng hiệu quả quản lý, giảm chi phí tuân thủ và bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. (Ảnh: THX/TTXVN)

ECB phát đi thông điệp về tự chủ trí tuệ nhân tạo

Chủ tịch ECB cảnh báo châu Âu cần tự phát triển năng lực AI để giảm phụ thuộc vào công nghệ từ bên ngoài, trong bối cảnh các nước cung cấp công nghệ này có thể hạn chế quyền tiếp cận của châu Âu.