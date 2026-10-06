Đồng Nai "nước rút" quý cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%

Sau 9 tháng, GRDP Đồng Nai tăng 10,01%, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm 2026, thành phố phải tạo thêm động lực trong quý 4. Trọng tâm được xác định là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và tăng thu ngân sách.

GRDP 9 tháng tăng 10,01%, công nghiệp tiếp tục là động lực chính

Theo Thành ủy Đồng Nai, GRDP quý 3/2026 của thành phố tăng 10,21%, đưa mức tăng 9 tháng lên 10,01%, đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng đề ra; cả ba khu vực kinh tế và khoảng 11/20 ngành kinh tế cấp I chưa đạt mục tiêu theo kịch bản.

Trong bức tranh chung, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) duy trì mức tăng khá ở cả 4 nhóm ngành công nghiệp cấp I, cho thấy năng lực thích ứng của doanh nghiệp và tác động từ các chính sách hỗ trợ sản xuất.

Doanh nghiệp xuất khẩu chuối tại Đồng Nai thực hiện quy trình đóng gói chuẩn bị xuất khẩu. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng duy trì đà tăng. 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ và bằng 67,89% kế hoạch năm; nhập khẩu đạt 19,21 tỷ USD, tăng 6%, bằng 68,31% kế hoạch. Đồng Nai ghi nhận xuất siêu 8,34 tỷ USD.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư tiếp tục tạo điểm sáng. Vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 865.000 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt xa kế hoạch cả năm 160.000 tỷ đồng. Vốn FDI đạt 2,5 tỷ USD, tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách

Năm 2026, Đồng Nai được giao kế hoạch vốn đầu tư công 27.162 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, thành phố đã giải ngân 18.651,208 tỷ đồng, đạt 68,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 71,88% kế hoạch sau khi tiết kiệm 5% về Trung ương.

Kết quả này có chuyển biến tích cực nhờ Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, tổ chức kiểm tra thực tế các công trình trọng điểm, xử lý trực tiếp những vấn đề về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu. Nhiều công trình giao thông kết nối vùng đã được khởi công, động thổ hoặc thông xe kỹ thuật, tạo thêm năng lực hạ tầng cho phát triển.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi nhiều công trình còn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, vật liệu và các thủ tục liên quan.

Hạ tầng giao thông quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến quốc lộ huyết mạch và các trục kết nối khu công nghiệp, khu đô thị chưa đồng bộ, một số khu vực thường xuyên xảy ra quá tải cục bộ.

Thu ngân sách cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quý 4. Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 79.894 tỷ đồng, bằng 80% dự toán Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, nhưng mới đạt 53,3% chỉ tiêu phấn đấu 150.000 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa đạt 60.285 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán và 48,6% chỉ tiêu phấn đấu; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 19.609 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán và 75,4% chỉ tiêu phấn đấu.

Sản xuất thạch dừa xuất khẩu tại Công ty cổ phần thực phẩm Cô Cô Việt Nam, GC Food. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Áp lực cũng đang đặt lên hoạt động xuất khẩu. Với 27,55 tỷ USD sau 9 tháng, để hoàn thành mục tiêu 40,58 tỷ USD cả năm, Đồng Nai phải đạt thêm khoảng 13 tỷ USD trong ba tháng cuối năm, tương đương hơn 4 tỷ USD mỗi tháng.

Khơi thông nguồn lực, tạo thêm năng lực sản xuất

Để thu hẹp khoảng cách tăng trưởng trong quý 4/2026, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu rà soát tiến độ từng chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ chậm, khâu còn vướng và trách nhiệm xử lý; ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến ngay trong những tháng cuối năm.

Trước hết, thành phố tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư.

Cùng với đó, các ngành chức năng phải theo dõi sát từng ngành, doanh nghiệp và dự án có đóng góp lớn cho tăng trưởng để kịp thời xử lý khó khăn về thủ tục, vốn, lao động, nguyên liệu và logistics.

Thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, bổ sung đơn hàng và nâng cao năng lực xuất khẩu; đồng thời xử lý các dự án tồn đọng, nâng chất lượng thu hút đầu tư, gắn vốn đăng ký với tiến độ triển khai và năng lực sản xuất thực tế.

Đồng Nai cũng xác định cần giữ vững động lực từ công nghiệp, đồng thời tạo thêm năng lực sản xuất mới, ưu tiên các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dự án quy mô lớn và có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Về dài hạn, thành phố tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, hoàn thiện quy hoạch, đề án và cơ chế phát triển; đẩy nhanh chuẩn bị Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Long Thành, bảo đảm đồng bộ giữa định hướng phát triển, kế hoạch đầu tư, sử dụng đất, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Trong ba tháng cuối năm, Đồng Nai tiếp tục triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đẩy mạnh phong trào thi đua “500 ngày đêm” gắn với trách nhiệm người đứng đầu, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án trọng điểm và hoàn thành quy hoạch chiến lược.

Thành phố đồng thời yêu cầu cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng đến từng ngành, lĩnh vực và nguồn tăng trưởng; xác định rõ nhiệm vụ có thể tạo thêm giá trị trong quý 4. Các giải pháp tăng thu ngân sách sẽ được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 150.000 tỷ đồng.

Với yêu cầu tăng trưởng 11% cả năm, ba tháng cuối năm được xem là giai đoạn quyết định đối với Đồng Nai. Việc biến các nguồn lực về đầu tư, công nghiệp, xuất khẩu và thu ngân sách thành kết quả thực tế sẽ là yếu tố then chốt để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra./.

Đồng Nai hút mạnh dòng vốn đầu tư trong nước và FDI Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút 865.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 2,5 tỷ USD vốn FDI trong bối cảnh hạ tầng giao thông, công nghiệp và không gian phát triển đô thị tiếp tục mở rộng.