Chi phí và thuế tăng cao đẩy giá vé máy bay tại Đức lên gần gấp đôi trong 14 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, giá vé máy bay trung bình tại Đức đã tăng từ chưa tới 150 euro (168,24 USD) năm 2010 lên khoảng 300 euro (336,47 USD) vào năm 2024, trong khi vai trò của các trung tâm trung chuyển hàng không của nước này trên các đường bay quốc tế đang suy giảm đáng kể.

Đây là kết quả trong báo cáo chung đầu tiên về ngành hàng không do Hiệp hội Ngành hàng không Đức (BDL) và Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức (DLR) công bố ngày 5/10.

Theo báo cáo, giá vé tại Đức đã gần gấp đôi trong vòng 14 năm. Trên bình diện châu Âu, mức giá trung bình cũng tăng từ gần 250 euro lên gần 340 euro.

BDL và DLR cho rằng nguyên nhân không chỉ đến từ chi phí nhân công và vận hành tăng, mà còn từ các khoản thu của Nhà nước như thuế hàng không, phí an ninh hàng không và phí dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Tổng Giám đốc điều hành BDL Joachim Lang cảnh báo Đức đang có xu hướng “dần bị tách khỏi mạng lưới hàng không quốc tế”, khi một số đường bay bị cắt giảm và ngày càng nhiều hành khách cũng như hàng hóa chuyển sang các trung tâm trung chuyển bên ngoài châu Âu.

Xu hướng này đặc biệt rõ trên các đường bay liên lục địa. Đối với hành trình giữa Đức với Viễn Đông và Đông Nam Á, tỷ lệ chuyến bay nối chuyến qua các trung tâm ngoài EU đã tăng từ 34% lên 54% kể từ năm 2010. Ngược lại, tỷ lệ hành trình sử dụng các trung tâm trung chuyển tại Đức giảm mạnh từ 56% xuống còn 36%.

Các tuyến tới châu Phi cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Những trung tâm hàng không tại Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Vùng Vịnh ngày càng thu hút lượng lớn hành khách trung chuyển mà trước đây có thể đi qua các sân bay của Đức.

Giới hàng không Đức từ lâu cho rằng các hãng hàng không được Nhà nước hỗ trợ tại một số quốc gia ngoài EU có lợi thế cạnh tranh lớn hơn so với các hãng của Đức, trong khi chi phí khai thác tại Đức ở mức cao.

Báo cáo cho thấy sự phục hồi của ngành hàng không Đức sau đại dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn tất. Trong khi DLR dự báo số hành khách hàng không toàn cầu đến năm 2034 có thể đạt 154% mức của năm 2019, các tuyến giữa Đức và các nước châu Âu đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch.

Ngành hàng không tiếp tục có vai trò đáng kể đối với nền kinh tế Đức. Năm 2024, khoảng 536.900 việc làm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới lĩnh vực này. Ngành vận tải hàng không và công nghiệp hàng không tạo ra khoảng 58,4 tỷ euro giá trị gia tăng gộp, tương đương 1,3% GDP của Đức.

Theo BDL, việc các trung tâm trung chuyển của Đức tiếp tục mất thị phần không chỉ là vấn đề của riêng ngành hàng không mà còn có thể ảnh hưởng tới khả năng kết nối quốc tế và sức cạnh tranh của Đức với tư cách một nền kinh tế định hướng xuất khẩu./.

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