Chính phủ Đức đẩy mạnh việc mở rộng năng lực quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đang đẩy mạnh mở rộng năng lực quốc phòng khi đồng thời công bố kế hoạch xây dựng một quân cảng mới trên Biển Bắc và khai trương cơ sở sản xuất tên lửa hành trình tầm xa của một công ty quốc phòng Mỹ tại thành phố Leipzig.



Ngày 5/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Thủ hiến bang Niedersachsen (Lower Saxony) Olaf Lies đã ký tuyên bố ý định xây dựng căn cứ mới của Hải quân Đức tại thành phố cảng Emden.

Dự án dự kiến cần khoản đầu tư trị giá hàng tỷ euro và có thể hoàn thành vào đầu những năm 2030 nếu quá trình triển khai diễn ra thuận lợi.



Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh Emden sẽ một lần nữa trở thành địa điểm đóng quân quan trọng của Hải quân Đức. Ông cho biết Hải quân hiện có quy mô nhỏ nhất kể từ khi Quân đội Liên bang Đức được thành lập, trong khi phạm vi và khối lượng nhiệm vụ ngày càng lớn, đòi hỏi lực lượng này phải được mở rộng đáng kể trong những năm tới.



Về lâu dài, căn cứ Emden có thể tạo ra tới 2.000 vị trí biên chế quân sự và dân sự. Bộ Quốc phòng Đức lựa chọn thành phố này nhờ quỹ đất lớn và vị trí thuận lợi để tiếp cận Bắc Đại Tây Dương. Emden cũng sẽ trở thành căn cứ Hải quân thứ hai của Đức trên bờ Biển Bắc, bên cạnh Căn cứ Hải quân Heppenser Groden tại Wilhelmshaven.



Ông Pistorius cho rằng việc duy trì hai căn cứ trên Biển Bắc sẽ giúp Hải quân Đức tăng tính linh hoạt và khả năng cơ động, đồng thời giảm khả năng bị dự đoán trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột, qua đó mở rộng các phương án tác chiến.

Trước khi lựa chọn Emden, Hải quân Đức và Bộ Quốc phòng đã xem xét một số địa điểm tiềm năng khác, trong đó có thành phố cảng Bremerhaven.

Kế hoạch xây dựng quân cảng mới nằm trong chủ trương tăng quy mô lực lượng vũ trang Đức. Khi Hải quân được bổ sung nhân lực, tàu chiến và các năng lực mới, Berlin cũng cần mở rộng hệ thống căn cứ để đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, đặc biệt tại khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Hải quân Đức và các nhiệm vụ trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).



Cũng trong ngày 5/10, tại thành phố Leipzig, bang Sachsen (Saxony), công ty quốc phòng Mỹ Covenant khai trương cơ sở sản xuất tên lửa hành trình tầm xa, với kế hoạch bắt đầu chế tạo hệ thống mang tên “Anthem” từ năm 2027 và nhanh chóng nâng công suất lên hàng nghìn quả mỗi năm.



Theo Covenant, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 1.000 tên lửa Anthem trong năm đầu tiên và tăng lên 5.000 quả trong năm thứ hai. Tổng Giám đốc Covenant Michael Kaufman cho biết cơ sở tại Leipzig sẽ trở thành địa điểm lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu, đồng thời đảm nhiệm vai trò cung cấp sản phẩm cho khách hàng tại châu Âu.



Nhà máy nằm ở phía Bắc Leipzig, sử dụng một nhà xưởng thương mại rộng hơn 10.000 m² mà Covenant thuê lại. Khi hoạt động đầy đủ, cơ sở dự kiến sử dụng vài trăm lao động, trong đó riêng dây chuyền sản xuất có thể tạo việc làm cho khoảng 250 người. Ngoài Leipzig, Covenant hiện có một nhà máy tại Dallas, bang Texas của Mỹ và một cơ sở tại Israel.



Anthem là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang đầu đạn nặng 200 kg, được Covenant định vị cho các nhiệm vụ tấn công chính xác vào sâu trong lãnh thổ đối phương, nhằm vào những mục tiêu có giá trị nằm phía sau tuyến tiền phương.



Theo kế hoạch, các tên lửa sẽ được lắp ráp tại Leipzig nhưng chưa nạp thuốc nổ. Công đoạn lắp đầu đạn chứa thuốc nổ sẽ diễn ra sau đó tại cơ sở của từng khách hàng.



Dù đã khai trương, nhưng nhà máy Covenant chưa thể bắt đầu sản xuất ngay.

Công ty cần hoàn tất các thủ tục hành chính, trong đó cơ quan chức năng Đức phải phê duyệt việc chuyển đổi công năng cơ sở từ kho chứa hàng sang nhà xưởng chế tạo./.

Đức tăng viện trợ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Ukraine Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới Kiev cùng lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng, dự kiến công bố thêm viện trợ quân sự, hỗ trợ năng lượng và thúc đẩy hợp tác sản xuất drone, tên lửa với Ukraine.

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