Bầu cử Latvia: Lực lượng thân EU giữ vững vị thế

Đảng Danh sách Thống nhất (United List) trung hữu của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 3/10. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để quốc gia Baltic tiếp tục duy trì đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) và ủng hộ Ukraine.

Theo kết quả sơ bộ sau khi kiểm hơn 99,9% số phiếu, công bố ngày 4/10, đảng Danh sách Thống nhất dẫn đầu với 35,4% số phiếu bầu, tương đương 42/100 ghế tại Quốc hội (Saeima).

Đây là số ghế cao nhất mà một đảng chính trị giành được trong một kỳ bầu cử Quốc hội Latvia kể từ năm 1991. Thủ tướng Kulbergs - người vừa lên nắm quyền từ tháng 5 vừa qua - cho biết kết quả này vượt ngoài mong đợi và trùng khớp với các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu.

Tuy nhiên, đảng Danh sách Thống nhất vẫn chưa đủ ngưỡng tối thiểu 51 ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ. Bên cạnh đó, liên minh cầm quyền hiện tại khó có thể duy trì nguyên trạng khi một số đối tác có số phiếu thấp hơn dự kiến, thậm chí có đảng đứng trước nguy cơ mất ghế.

Do đó, Thủ tướng Kulbergs sẽ phải tiến hành đàm phán với các lực lượng chính trị khác để thành lập một liên minh cầm quyền mới.

Bầu cử lần này cũng ghi nhận sự bứt phá đáng chú ý của các lực lượng dân túy, chủ yếu nhờ tranh thủ sự ủng hộ từ cộng đồng người nói tiếng Nga (chiếm khoảng 1/3 dân số Latvia).

Đảng Latvia trước tiên (Latvia First), lực lượng bảo thủ do một trùm bất động sản (thường được so sánh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump) lãnh đạo, vươn lên vị trí thứ hai.

Đảng Quyền lực Chủ quyền đứng ở vị trí thứ ba sau khi tập trung khai thác các mâu thuẫn về chi phí sinh hoạt.

An ninh là vấn đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử. Là thành viên EU và NATO từ năm 2004, phần lớn các đảng có khả năng giành ghế trong Quốc hội ủng hộ duy trì mức chi tiêu quốc phòng cao.

Bên cạnh vấn đề an ninh, chi phí sinh hoạt tăng, tiền lương thấp, hệ thống y tế chịu sức ép và tình trạng dân số suy giảm kéo dài cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Quốc hội Latvia gồm 100 ghế, được bầu theo hệ thống đại diện tỷ lệ. Các đảng và liên minh phải giành ít nhất 5% số phiếu bầu để có ghế trong nghị viện. Sau khi kết quả được xác nhận,

Tổng thống sẽ tham vấn các lực lượng chính trị tại cơ quan lập pháp và chỉ định Thủ tướng thành lập chính phủ mới. Chính phủ mới phải được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm./.

Litva và Latvia sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO Tổng thống Litva và Latvia đều bày tỏ việc sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ của mình đồng thời khẳng định đây là sức mạnh răn đe đáng tin cậy.