Thủ tướng Tây Ban Nha thông báo kế hoạch bầu cử sớm

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 5/10 thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 29/11 năm nay.

Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội nước này không thông qua 2 sắc lệnh của Chính phủ liên quan các biện pháp về nhà ở, trong bối cảnh vấn đề nhà ở đang thu hút sự quan tâm lớn tại nước này.

Phát biểu từ Cung điện Moncloa trong một tuyên bố được phát trên truyền hình, Thủ tướng Sanchez cho rằng để thực hiện nhiều công việc hơn, Chính phủ cần củng cố và mở rộng sự ủng hộ của người dân, qua đó hướng tới xây dựng một lực lượng đa số tại Quốc hội để thúc đẩy chương trình nghị sự của Chính phủ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải tiến hành các cuộc tham vấn nội bộ khẩn cấp về khả năng giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, tại Madris, ngày 4/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngoài ra, Thủ tướng Sanchez cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp Nội các bất thường trong ngày 5/10 để giải tán Quốc hội và tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm tổ chức bầu cử theo quy định của pháp luật.

Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội Tây Ban Nha ngày 2/10 bác bỏ 2 sắc lệnh của Chính phủ liên quan lĩnh vực nhà ở. Các biện pháp được đề xuất nhằm hỗ trợ người thuê nhà, trong đó có cơ chế tự động gia hạn hợp đồng thuê và hạn chế việc trục xuất những người thuê nhà thuộc diện dễ bị tổn thương.

Việc Quốc hội không thông qua các biện pháp trên diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người tập trung tại Madrid và nhiều thành phố khác của Tây Ban Nha ngày 3/10, kêu gọi Chính phủ đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm nhà ở với mức giá phù hợp.

Giá thuê nhà tại Tây Ban Nha đã tăng mạnh trong những năm qua, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu./.

Thụy Điển tổ chức tổng tuyển cử, kết quả khó dự đoán Ngày 13/9, tại Thụy Điển, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trong cuộc tổng tuyển cử, bắt đầu lúc 8h theo giờ địa phương (tức 13h theo giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 20h.

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