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Starbucks gặp rắc rối vì quảng cáo đồ uống không đường

Starbucks đang bị người tiêu dùng Mỹ kiện vì quảng cáo 8 loại đồ uống protein là không đường, trong khi các sản phẩm này vẫn chứa từ 13-21 gram đường trong mỗi ly cỡ lớn, do có lactose.

Vân Anh
Một cửa hàng Starbucks tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một cửa hàng Starbucks tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuỗi cửa hàng càphê Starbucks đang bị người tiêu dùng Mỹ kiện vì quảng cáo 8 loại đồ uống protein là không đường, trong khi các sản phẩm này vẫn chứa từ 13-21 gram đường trong mỗi ly cỡ lớn do có lactose, loại đường tự nhiên trong sữa.

Nguyên đơn cho rằng khách hàng có thể hiểu cụm từ không đường là đồ uống hầu như không chứa đường. Họ cũng cáo buộc Starbucks vi phạm quy định liên bang về cách ghi nhãn và không cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc về sản phẩm.

Đáp lại, Starbucks khẳng định các cáo buộc không có cơ sở, và cho biết hãng đã công khai thông tin về thành phần và hàm lượng dinh dưỡng trên thực đơn, website và ứng dụng.

Các sản phẩm bị kiện gồm latte và matcha protein vị vani, caramel, cùng các loại đồ uống có đá. Starbucks giới thiệu trên website đây là những đồ uống giàu protein và không thêm đường, nhưng vẫn công khai lượng đường có trong mỗi sản phẩm.

Đơn kiện yêu cầu Starbucks bồi thường nhưng không nêu cụ thể số tiền, đồng thời cáo buộc hãng quảng cáo sai sự thật và vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của một số bang ở Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Starbucks #protein #quảng cáo
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