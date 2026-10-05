Du khách nước ngoài cảm nhận gì khi ăn mỳ Quảng, bánh xèo tại Hội An?

Đà Nẵng - thành phố biển nổi tiếng với những bãi tắm đẹp - là cửa ngõ chính dẫn đến Phố cổ Hội An cổ kính và những đỉnh núi mờ sương tại Bà Nà Hills.

Bên cạnh các điểm tham quan, nơi đây cũng đang nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho các tín đồ ẩm thực.

Mới đây, tờ The StraitsTimes của Singapore đã đăng tải bài viết của một du khách trong chuyến đi đến Đà Nẵng vào tháng 5, trong đó có những gợi ý và góc nhìn độc đáo của một du khách nước ngoài về ẩm thực địa phương, cũng như trải nghiệm tại một số nhà hàng lớn trong khu vực.

Mỳ Quảng

Địa chỉ: Mì Quảng Nhung, 135 Nguyễn Tất Thành, Hải Châu

Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là để thưởng thức món mỳ Quảng - món mỳ dân dã làm nên tên tuổi của ẩm thực Đà Nẵng.

Món ăn này gồm những sợi mỳ gạo dày, thấm đẫm nước dùng đậm đà, có màu vàng đặc trưng của nghệ, ăn kèm với các loại nhân tùy chọn - thường là gà, bò, cá lóc hoặc ếch - cùng lạc rang và hành lá; tất cả được phục vụ kèm một đĩa lớn rau sống với các loại rau gia vị tươi ngon.

Khác với phở, món này không có nhiều nước dùng; lượng nước sốt chỉ vừa đủ để bao phủ lấy sợi mỳ.

Dù có nhiều nơi bán mỳ Quảng, nhưng điều khiến quán Mì Quảng Nhung trở nên đặc biệt chính là sự phong phú của các loại rau ăn kèm, bao gồm húng bạc hà, húng quế, rau cải chíp và hoa chuối thái mỏng. Đặc biệt món ăn còn có củ nén - một loại củ nhỏ, tròn thuộc họ hành hẹ, có kết cấu và hương vị pha trộn giữa tỏi và hành tây.

Tôi chọn một tô thập cẩm (50.000 đồng) với nhiều loại nguyên liệu như trứng luộc chín, tôm và cá lóc.

Hãy làm theo cách của người địa phương: thêm thật nhiều rau thơm và trộn đều mọi thứ. Kết quả là một sự hòa quyện tuyệt vời giữa các vị mặn, chua, cay và ngọt, đi kèm với cảm giác giòn tan đầy thú vị.

Càphê bơ

Địa điểm: Trinh Ca Phe, 25 Phạm Hồng Thái, Hải Châu

Tại Trinh Ca Phe - nổi tiếng với món càphê bơ - hạt càphê và bơ được nhập trực tiếp từ trang trại của gia đình ở tỉnh Đắk Lắk.

Quán gần đây đã tổ chức các buổi workshop hướng dẫn pha chế càphê (giá từ 315.000 đồng/người).

Tôi đã thưởng thức món càphê bơ trứ danh (45.000 đồng) cùng món bơ ăn kèm kem dừa (45.000 đồng) ngay tại khu vực phục vụ chính của quán.

Cả hai món đều được rắc thêm những sợi dừa nướng; độ giòn của dừa tạo nên sự tương phản thú vị với lớp bơ béo ngậy, mềm mịn. Tôi thực sự cảm thấy như đang ở thiên đường càphê vậy.

Các món khác trong thực đơn bao gồm càphê phin truyền thống (35.000 đồng), càphê muối (42.000 đồng), càphê ủ lạnh (cold brew) vị ổi hồng (42.000 đồng), cùng các loại đồ uống pha chế từ xoài và matcha.

Du khách cũng có thể mua càphê pha phin, hạt càphê và các sản phẩm khác tại khu vực bán lẻ của quán.

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Đà Nẵng là địa phương có nhiều món ăn nổi tiếng như Mì Quảng, bánh xèo, bún mắm và nhiều món ngon khác. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Bánh xèo

Địa điểm: Bánh xèo Bà Dưỡng, 280/30 Hoàng Diệu, Hải Châu

Bánh xèo Bà Dưỡng - một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng từng được Michelin nhắc đến - đã trở thành điểm đến yêu thích của người dân địa phương trong hơn ba thập kỷ qua.

Tôi từng thưởng thức món bánh xèo - loại bánh giòn rụm đặc trưng của Việt Nam - ở nhiều thành phố khác, nhưng chưa nơi nào mang lại hương vị độc đáo như ở đây. Quán còn phục vụ thêm món nem lụi để ăn kèm với bánh xèo.

Những chiếc bánh xèo giòn tan, vàng ươm màu nghệ (giá 90.000 đồng) có nhân gồm giá đỗ và thịt bò, được dọn kèm với các đĩa riêng đựng dưa leo thái lát, đu đủ ngâm chua và rau sống. Bạn cũng có thể gọi thêm nem lụi (giá từ 40.000 đồng cho 5 xiên) để ăn cùng.

Món ăn được dùng kèm với nước chấm lạc đậm đà; cách thưởng thức này đã khơi dậy trong tôi niềm yêu thích đặc biệt đối với món bánh xèo. Tôi kết thúc bữa ăn bằng một chai sữa bắp ngọt dịu (giá 15.000 đồng).

Ẩm thực Pháp đạt sao Michelin

Địa điểm: La Maison 1888, InterContinental Danang

Ra mắt vào năm 2012 cùng thời điểm khai trương khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang, La Maison 1888 là nhà hàng duy nhất tại miền Trung Việt Nam đạt sao Michelin và đã duy trì được danh hiệu này trong suốt ba năm tính đến năm 2024.

Tại đây có hai thực đơn trọn gói (set menu): Gourmand (5.999.000++ đồng/người) hoặc Epicurean (7.599.000++ đồng/người). Các món ăn và nguyên liệu được thay đổi theo mùa.

Bữa ăn theo thực đơn Gourmand của tôi bắt đầu với hàng loạt món ăn nhẹ được chế biến cầu kỳ, tiếp nối là các món chính.

Món cá bơn (turbot) sốt bơ kiểu meunière ăn kèm xà lách xoong và lê bào mang đến hương vị hoàn hảo của cá bơn hirame (cá bơn vỉ) trong lớp sốt bơ đậm đà; trong khi đó, món thịt bò lại làm nổi bật độ mềm của thịt bò Wagyu kết hợp cùng bánh tart nấm lên men tinh tế.

Tôi cũng nếm thử một số món đặc trưng của nhà hàng, chẳng hạn như món *gratinée d’oignons moderne* – một món ăn cô đọng tinh túy từ hàng kilôgam hành tây một cách đầy điêu luyện.

Một điểm nhấn khác là món mỳ spaghetti "debout en gratin" trứ danh của nhà hàng, với những sợi mỳ được nhồi đầy kem nấm truffle béo ngậy và thịt nguội.

Trải nghiệm ẩm thực khép lại với món bánh kouign-amann giản dị nhưng tinh tế, được mô tả là "món bánh gắn liền với tuổi thơ của người đầu bếp". Bánh có kết cấu cực kỳ nhẹ xốp và dậy mùi bơ - một cái kết hoàn hảo cho bữa ăn đáng nhớ.

Teppanyaki

Nhà hàng Nhật Bản Tingara, khai trương cách đây hai năm, là một không gian tuyệt đẹp khác trong khu nghỉ dưỡng.

Hãy đặt chỗ tại quầy bếp để tận mắt chiêm ngưỡng quy trình chế biến và lựa chọn một trong hai thực đơn: Experience (4.999.000++ đồng/người) hoặc Signature (7.499.000++ đồng/người).

Các thực đơn này cũng được phục vụ tại khu vực bàn ăn thông thường với mức giá thấp hơn một chút.

Mặc dù thực đơn Experience hiện tại đã có chút thay đổi so với thời điểm tôi dùng bữa vào tháng 5, nhưng các món chủ đạo như mỳ Soba kiều mạch tự làm, bò Wagyu Yaeyama-Kyori thượng hạng nướng giòn và cơm chiên tỏi bò Wagyu vẫn được giữ nguyên.

Tất nhiên, điểm nhấn ấn tượng nhất chính là thịt bò Wagyu. Thịt được giới thiệu kèm giấy chứng nhận nguồn gốc, sau đó được nấu chậm ngay tại quầy teppanyaki và cuối cùng là áp chảo trên than Kishu Binchotan nóng đỏ – loại than được coi là thượng hạng nhất Nhật Bản - để tạo nên lớp vỏ ngoài giòn rụm./.

Thưởng thức mỳ Quảng - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL đưa tri thức dân gian mỳ Quảng tỉnh Quảng Nam vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.