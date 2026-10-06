Hàn Quốc biến ẩm thực thành “vũ khí mềm” để chinh phục du khách quốc tế

Chính quyền thành phố Seoul đang đẩy mạnh chiến lược quảng bá du lịch thông qua ẩm thực với việc công bố danh sách “Gourmet 100” năm 2026 cùng kế hoạch mở rộng lễ hội ẩm thực quy mô toàn thành phố.

Động thái này cho thấy nỗ lực của thủ đô Hàn Quốc trong việc biến các nhà hàng, quán cà phê, khu chợ và những khu phố đặc sắc thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với cả người dân trong nước và du khách quốc tế.

Chính quyền đô thị Seoul ngày 6/10 cho biết 100 nhà hàng và cơ sở kinh doanh ẩm thực đã được lựa chọn trong khuôn khổ cẩm nang “Gourmet 100” năm 2026. Việc tuyển chọn được thực hiện bởi hội đồng gồm 60 chuyên gia ẩm thực Hàn Quốc.

Danh sách được chia thành 7 nhóm gồm món ăn Hàn Quốc, món Âu, món Á, các nhà hàng thịt nướng, nhà hàng chay, quán cà phê và món tráng miệng, cùng các quán bar và quán rượu.

Trong tổng số 100 địa chỉ được lựa chọn có 27 cơ sở ẩm thực Hàn Quốc, 23 cơ sở món Âu, 15 cơ sở món Á, 10 địa điểm chuyên về món nướng, 8 nhà hàng chay, 9 quán càphê và tráng miệng, cùng 8 quán bar và quán rượu. Danh sách năm nay có thêm 25 địa chỉ mới.

Được ra mắt từ năm 2020, “Gourmet 100” hướng tới việc xây dựng một bản đồ ẩm thực toàn diện của Seoul, phản ánh sự đa dạng của đời sống ăn uống tại thành phố.

Phiên bản năm 2026 tiếp tục phân loại hệ sinh thái ẩm thực của Seoul thành các nhóm riêng biệt, từ những nhà hàng cao cấp phục vụ ẩm thực truyền thống Hàn Quốc đến các cơ sở món Âu, món Á, nhà hàng thuần thực vật, quán bar, quán rượu và khu vực cà phê, tráng miệng được mở rộng.

Danh sách năm nay quy tụ cả những nhà hàng cao cấp nổi tiếng lẫn các địa chỉ quen thuộc trong khu dân cư. Các điểm đến được nhắc tới gồm nhà hàng fine dining Mingles tại quận Gangnam, La Yeon ở quận Jung, nhà hàng mì lạnh kiểu Bình Nhưỡng Wooraeok tại khu Eulji-ro, cùng các quán cà phê đang được giới trẻ yêu thích như Nudake ở khu Dosan Park và Onion tại Seongsu-dong.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các địa chỉ ẩm thực, chính quyền thành phố còn dự định tận dụng danh sách này để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Theo kế hoạch, các nhà hàng, quán cà phê, khu chợ và những khu phố được lựa chọn sẽ được tích hợp thành các nội dung phục vụ du khách trong quá trình lên kế hoạch tham quan Seoul.

Một trong những hoạt động trọng tâm là “Tuần lễ Ẩm thực Seoul” (Seoul Gourmet Week), dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 29/10 tại Dongdaemun Design Plaza (DDP) và nhiều địa điểm khác trên khắp thành phố.

Chương trình sẽ bao gồm Tuần lễ Nhà hàng Seoul, Chợ Ẩm thực Seoul, các tour khám phá ẩm thực và các hội thảo chuyên đề. Thông tin chi tiết sẽ được công bố thông qua trang web và các kênh mạng xã hội chính thức của sự kiện.

Theo ông Cho Seong-ho, Tổng Giám đốc Cục Du lịch và Thể thao thuộc Chính quyền Đô thị Seoul, ẩm thực Seoul đã trở thành một trong những trải nghiệm du lịch hàng đầu nhờ sự hòa quyện giữa các khu phố, những con hẻm, con người và bản sắc văn hóa của thành phố.

Ông bày tỏ kỳ vọng người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước sẽ có cơ hội khám phá sự đa dạng và tính độc đáo của nền ẩm thực Seoul thông qua danh sách “Gourmet 100”, chương trình “50 quán càphê và tráng miệng” mới được giới thiệu và Tuần lễ Ẩm thực Seoul./.

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