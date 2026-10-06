VIB huy động 285 triệu USD, hướng tới 1 tỷ USD vốn quốc tế

Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế trong năm 2026, đánh dấu kế hoạch huy động vốn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngân hàng. Trong khuôn khổ kế hoạch này, VIB đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 3 năm trị giá 285 triệu USD từ 9 định chế tài chính đến từ Singapore, Malaysia và vùng lãnh thổ Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc).

Giao dịch được đồng thu xếp bởi United Overseas Bank Limited (UOB), Maybank Securities Pte. Ltd. (Maybank), Cathay United Bank Co., Ltd (CUB). Ba ngân hàng này cùng China Construction Bank Corporation giữ vai trò ngân hàng thu xếp chính và dựng sổ (MLABs). Cùng tham gia cấp vốn còn có 5 định chế tài chính quốc tế khác. Khoản vay được giải ngân thành 3 đợt trong năm 2026.

Với kỳ hạn 3 năm và chi phí vốn thấp hơn khoảng 30 điểm cơ bản so với khoản vay hợp vốn trước, giao dịch giúp VIB bổ sung nguồn vốn trung hạn với chi phí cạnh tranh góp phần tối ưu chi phí huy động và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn của ngân hàng.

Khoản vay 285 triệu USD nằm trong kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường quốc tế của VIB trong năm 2026. Ngân hàng đang tiếp tục làm việc với các đối tác để triển khai các giao dịch tiếp theo, qua đó đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, bổ sung nguồn lực phục vụ tăng trưởng theo chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Tổng số dư vốn huy động nước ngoài của VIB, bao gồm cả ngắn hạn và trung, dài hạn, hiện đạt 1,6 tỷ USD và dự kiến đạt 2 tỷ USD trong năm 2027.

“Việc hoàn tất khoản vay hợp vốn 285 triệu USD là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng nguồn vốn quốc tế của VIB trong năm 2026. Bên cạnh quy mô huy động, chúng tôi chú trọng chi phí vốn, kỳ hạn và sự đa dạng của các đối tác. Quan trọng hơn, mỗi giao dịch giúp VIB mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác quốc tế, đồng thời tăng tính chủ động, đa dạng hóa khả năng tiếp cận nguồn vốn cho chiến lược phát triển dài hạn,” ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB cho biết./.

VIB được vinh danh Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, dẫn đầu xu thế cá nhân hóa VIB vừa được nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026, nhấn mạnh chiến lược chuyển đổi thành công, cá nhân hóa và trải nghiệm khách hàng đột phá.