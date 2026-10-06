Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI tại TP Hồ Chí Minh

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Nhiều dự án lớn tìm đến hạ tầng và công nghệ

Đầu tháng 9/2026, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tokgistic Pte. Ltd., nhà đầu tư đến từ Singapore, để thực hiện dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Swift Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 25.850 tỷ đồng, tương đương 980 triệu USD; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 196 triệu USD, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn dự kiến huy động là 784 triệu USD. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến triển khai các mục tiêu hoạt động từ tháng 11/2026.

Đây là một trong những dự án có quy mô vốn lớn được cấp mới thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay, cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ của nhà đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực logistics và các dịch vụ gắn với chuỗi cung ứng.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, TikTok Shop Việt Nam cũng được ghi nhận trong nhóm dự án FDI cấp mới tại Thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư 125 triệu USD. Dự án là một trong những kết quả cụ thể sau quá trình trao đổi giữa TikTok và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch mở rộng hoạt động và tăng cường hiện diện đầu tư tại Thành phố. Tính riêng hai dự án này, tổng vốn đầu tư đăng ký đã lên khoảng 1,1 tỷ USD.

Không chỉ các dự án trên, Thành phố Hồ Chí Minh còn thu hút nhiều dự án FDI quy mô lớn hoặc đề xuất tăng vốn trong năm nay. Đáng chú ý là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn hơn 4,9 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải; đồng thời tạo thêm động lực phát triển logistics, thương mại, vận tải và các ngành dịch vụ hỗ trợ.

Cùng với đó là dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory với tổng vốn khoảng 2,1 tỷ USD và đề xuất tăng vốn khoảng 2,8 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực hạ tầng tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh các dự án cấp mới, các nhà đầu tư đề nghị tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các đề xuất này cho thấy nhu cầu tiếp tục đầu tư, phát triển dự án quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, dòng vốn FDI cũng đang tập trung vào những lĩnh vực như hạ tầng dữ liệu, sản xuất thiết bị điện tử thông minh và các dịch vụ công nghệ cao.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2026, Khu Công nghệ cao đã cấp mới cho 2 dự án FDI có tổng vốn đăng ký gần 590 triệu USD, chiếm khoảng 48% tổng vốn cấp mới; trong đó, có dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô bán buôn Evolution có vốn đăng ký gần 509 triệu USD, bổ sung nguồn đầu tư lớn vào hạ tầng dữ liệu; Dự án Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam có vốn đăng ký 81 triệu USD, tập trung vào sản xuất thiết bị điện tử thông minh.

Đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi được triển khai và vận hành theo tiến độ, các dự án có thể tạo thêm nhu cầu về dịch vụ công nghệ, nhân lực trình độ cao và liên kết doanh nghiệp. Đây là những điều kiện góp phần phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW; mức đóng góp cụ thể cho tăng trưởng kinh tế thành phố cần được đánh giá trên kết quả hoạt động thực tế.

Một góc Nhà máy hóa chất Hyosung (Dự án đầu tư đến từ Hàn Quốc) tại phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cơ cấu các dự án cho thấy dòng vốn quốc tế đang mở rộng sang các lĩnh vực như cảng biển, logistics, hạ tầng số, công nghệ cao, giáo dục, nghiên cứu và các dịch vụ chất lượng cao. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tạo không gian mới để hút FDI chất lượng cao

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm, thành phố thu hút vốn FDI đạt trên 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực về niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Thành phố, trong bối cảnh các cơ chế, chính sách đã được Trung ương khơi thông và phân cấp mạnh mẽ.

Với kết quả trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã về đích sớm và vượt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026. Các dự án FDI cũng góp phần vào bức tranh kinh tế chung của Thành phố. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,06%; nếu loại trừ yếu tố dầu khí, GRDP tăng 9,16%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 541.600 tỷ đồng, tăng 17,3%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch và vượt khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỷ USD. Đây là mức dự kiến và sẽ tiếp tục được cập nhật theo kết quả thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, cùng với quy mô vốn, Thành phố đang đặt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng và hiệu quả của dòng vốn FDI.

Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đã nhận thấy không gian phát triển và thu hút FDI theo cách thức truyền thống không còn nhiều dư địa, đã đạt đến một giới hạn nhất định. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh từng bước chuyển từ thu hút FDI dựa trên số lượng vốn đăng ký sang thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao.

Doanh nghiệp FDI đầu tư nhà xưởng tại Khu công nghiệp Châu Đức, quy mô dự án khoảng 2.290ha. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Đáng chú ý, việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu mở ra không gian phát triển lớn hơn, tạo điều kiện để Thành phố chuyển dịch và thay đổi định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ định hướng phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tạo cơ sở để Thành phố chuyển từ thu hút vốn dựa trên số lượng sang chú trọng chất lượng dòng vốn.

Đại diện Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không gian phát triển mới không chỉ mở rộng dư địa thu hút đầu tư mà còn cho phép Thành phố định hình các cực tăng trưởng với những lợi thế và định hướng phát triển khác nhau. Qua đó, Thành phố có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Để thực hiện định hướng này, Thành phố đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng các chính sách thu hút, khuyến khích và hỗ trợ nhà đầu tư.

"Trên cơ sở Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Thành phố cũng đang xây dựng các chính sách thu hút, khuyến khích và hỗ trợ nhà đầu tư, trong đó có các chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển. Bên cạnh đó, thành phố tập trung phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, quy hoạch để khi nhà đầu tư có nhu cầu có thể nhanh chóng triển khai dự án", ông Quách Ngọc Tuấn cho biết.

Song song đó, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, ban quản lý và địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm; hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, điều kiện triển khai dự án.

Cùng với việc thu hút dự án mới, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng tiến độ thực hiện, giải ngân và đưa dự án vào hoạt động; tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực.

Với định hướng này, dòng vốn FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng không chỉ gia tăng về quy mô mà còn đóng góp nhiều hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, hạ tầng số, sản xuất xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là cơ sở để thành phố nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của khu vực FDI trong giai đoạn tới./.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vượt 50 tỷ USD sau 9 tháng Vốn đăng ký cấp mới đạt 29,24 tỷ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 14,15 tỷ USD, tăng 25,1%; vốn góp, mua cổ phần đạt gần 7 tỷ USD, tăng 44%.