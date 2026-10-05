Thị trường nội địa tăng tốc - động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, tính chung 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ vẫn tăng 7,8%, cao hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo Cục Thống kê cho biết hoạt động thương mại và dịch vụ 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, trở thành điểm sáng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung. Sự bứt phá đồng đều ở các ngành bán lẻ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành cho thấy sức mua tiêu dùng nội địa đang phục hồi rất khả quan...

“Sức mua thực tế của nền kinh tế vẫn duy trì xu hướng tăng khá tích cực. Khoảng cách giữa mức tăng theo giá hiện hành 13,4% và mức tăng sau khi loại trừ yếu tố giá 7,8% phản ánh một phần mức tăng doanh thu đến từ mặt bằng giá cao hơn; tuy nhiên, điều quan trọng là sau khi loại trừ yếu tố giá, tiêu dùng thực vẫn tăng và còn cao hơn cùng kỳ năm trước”, bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê cho biết.

Xét theo từng cấu phần, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm nay chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,8%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,7%; du lịch lữ hành tăng 17,9%; dịch vụ khác tăng 13,4%. Điểm đáng chú ý là các nhóm dịch vụ có mức tăng khá cao, cho thấy chi tiêu của người dân không chỉ tập trung ở hàng hóa thiết yếu mà còn mở rộng sang lưu trú, ăn uống, du lịch và các dịch vụ khác.

Tính riêng trong quý III/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.039,0 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bước sang tháng 9, quy mô doanh thu ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, duy trì đà tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với tháng 9 năm trước. Những số liệu này khẳng định nhịp đập thương mại nội địa đang tiến triển hết sức nhịp nhàng và ổn định qua từng quý.

Lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột lớn nhất khi đạt doanh thu 4.463,6 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, chiếm tới 75,3% tổng mức chung và tăng 12,8% so với cùng kỳ. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 29,2%; đá quý, kim loại quý tăng 22%; hàng hóa khác tăng 18,8%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 17,2%; xăng, dầu các loại tăng 14,9%.

Bên cạnh mảng bán lẻ, các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành bứt phá mạnh mẽ nhất. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,7%.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Nhiều địa phương du lịch trọng điểm đạt mức tăng trưởng cao như Đà Nẵng tăng 21,7%; Quảng Ninh tăng 20,6%; Khánh Hòa tăng 20,5%; Huế tăng 20,4%; Lâm Đồng tăng 19,4%. Hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 16,3% và 14,1%.

Ngành du lịch lữ hành chứng kiến tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất với doanh thu 9 tháng ước đạt 78,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Dẫn đầu tốc độ bứt phá là Cà Mau với mức tăng 86%; tiếp đến là Bắc Ninh tăng 45,3%; Tây Ninh tăng 41,3%; Lâm Đồng tăng 37,7%; Khánh Hòa tăng 29,3%; Huế tăng 28,9%; Quảng Ninh tăng 25,7%.

Doanh thu các dịch vụ khác cũng đạt 625,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, góp phần hoàn thiện bức tranh tăng trưởng toàn diện của khu vực thương mại dịch vụ.

Từ các số liệu trên có thể thấy sức mua thực tế tiếp tục cải thiện và tiêu dùng trong nước vẫn là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Trong thời gian tới, để tiếp tục củng cố sức mua, cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm việc làm và thu nhập của người dân, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và các chương trình kích cầu tiêu dùng phù hợp./.

Thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 đạt quy mô 269 tỷ USD Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 269 tỷ USD, tăng 9-10%, phản ánh sự phục hồi sức mua và niềm tin tiêu dùng.