Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần với nhiều biến động

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch với sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup cùng một số cổ phiếu ngân hàng và các nhóm ngành lớn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn nghiêng về bên bán, trong khi thanh khoản giảm mạnh và khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,49 điểm lên 1.753,2 điểm; HNX-Index tăng 2,87 điểm lên 269,62 điểm. Đáng chú ý, diễn biến tăng của VN-Index không phản ánh hoàn toàn trạng thái chung của thị trường. Toàn thị trường có 348 mã giảm, trong khi chỉ có 334 mã tăng. Trong rổ VN30, số mã tăng và giảm cũng cân bằng với 15 mã tăng và 15 mã giảm.

Lực đỡ chính cho VN-Index đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn; trong đó, VIC tăng 3,57%, LPB tăng cùng với HPG tăng 2,24% và VHM tăng 0,59%, giúp chỉ số tăng hơn 16,6 điểm. Riêng VIC đóng góp hơn 13,3 điểm tăng cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, VPL, HDB, BID và VPX là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 1,4 điểm của chỉ số.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước. Trên HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 432,9 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 10.120 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 39,1 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 573 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản dẫn đầu đà tăng với 2,27%, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của VIC, VHM, KSF, VRE và NVL; trong đó, VIC tăng 3,57%; VHM tăng 0,59%; VRE tăng 0,85% và NVL tăng 0,96%.

Theo sau là nhóm công nghiệp tăng 0,9% và nguyên vật liệu tăng 0,62%. Một số cổ phiếu tăng đáng chú ý gồm ACV tăng 0,77%, MVN tăng 5,85%, GEE tăng 4,09%, GEX tăng 1,31%, VGC tăng 1,48%, GMD tăng 0,26%; HPG tăng 2,24%, KSV tăng 1,73%, BMP tăng 1,06%, NTP tăng 1,56% và TVN tăng 4,44%. Nhóm cổ phiếu dầu khí chìm trong sắc đỏ và không còn mã nào giữ được sắc xanh.

Trên HNX, HNX-Index cũng duy trì sắc xanh, với sự hỗ trợ của NVB tăng 10%, KSV tăng 1,73%, VIF tăng 3,57% và KSF tăng 0,26%.

Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông giảm 1,28%, trở thành nhóm giảm mạnh nhất thị trường. Các cổ phiếu VGI giảm 1,49%, FOX giảm 0,84%, VNZ giảm 0,34%, CTR giảm 0,56% và YEG giảm 1,45%.

Trong phiên đầu tuần, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 280 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 279 tỷ đồng. TCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 147 tỷ đồng, tiếp đến là VHM khoảng 114 tỷ đồng, PNJ khoảng 90 tỷ đồng, VNM khoảng 44 tỷ đồng và ACB khoảng 37 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng 0,5 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM, giá trị bán ròng khoảng 1 tỷ đồng.

Phiên giao dịch đầu tuần cho thấy VN-Index tăng điểm nhưng đà tăng chưa lan tỏa rộng. Việc chỉ số được nâng đỡ chủ yếu bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền trên thị trường có sự phân hóa và thận trọng./.

VN-Index mất mốc 1.800 điểm: Nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu từ định giá mới VN-Index tuột dốc xuống dưới mốc hỗ trợ 1.800 điểm sau chuỗi phiên giảm điểm. Trên thị trường, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế để xác định xu hướng phục hồi ngắn hạn.