Bộ Tài chính triển khai đồng bộ giải pháp kiểm soát lạm phát ở chặng cuối năm

Trước áp lực giá xăng dầu tăng cao trở lại trong quý 3/2026, Bộ Tài chính đã triển khai loạt giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát lạm phát, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã được Quốc hội giao phó.

Trao đổi về tình hình kiểm soát lạm phát tại Họp báo quý 3 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, bà Lê Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, cho biết bước sang quý 3, giá xăng dầu trên thế giới và trong nước có đà tăng trở lại, tác động không nhỏ đến thị trường nội địa và tạo áp lực lớn lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Trước diễn biến này, ngày 29/9/2026, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung theo dõi sát sao cung cầu, giá cả thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu đồng thời chủ động xây dựng phương án giá nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kiên quyết xử lý tình trạng găm hàng, đầu cơ trục lợi.

Đối với những địa phương có mức tăng CPI cao hơn bình quân cả nước, bà Lê Tuyết Nhung nhấn mạnh cần phải thực hiện phân tích tường tận cơ cấu hình thành giá và làm rõ nguyên nhân để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành phù hợp.

Để giải quyết căn cơ áp lực từ mặt hàng nền tảng là xăng dầu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP (ngày 30/9) về việc kéo dài thời gian áp dụng các mức thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất và nhiên liệu bay từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026.

“Đây là công cụ tài khóa thiết thực nhằm hạ nhiệt chi phí đầu vào cho nền kinh tế, hỗ trợ trực tiếp cho công tác bình ổn giá trong giai đoạn nước rút cuối năm,” bà Nhung chia sẻ.

Nhấn mạnh về quyết tâm điều hành của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 theo chỉ tiêu của Quốc hội là nhiệm vụ rõ ràng và đã được Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ quán triệt sâu sắc. Trên cơ sở đó, các nhóm giải pháp được triển khai toàn diện trên nhiều khía cạnh, từ bảo đảm các nguồn cung chiến lược, không để thiếu hụt điện, xăng dầu cho nền kinh tế, đến việc sử dụng linh hoạt công cụ thuế đồng thời các cấp quản lý tăng cường giám sát thực thi pháp luật về giá tại các địa bàn trọng điểm.

Đối với các loại hình dịch vụ công và mặt hàng do Nhà nước định giá, Chính phủ đã có những chỉ đạo rất rõ ràng. Cụ thể, đối với giá khám chữa bệnh, Bộ Y tế từng đề xuất tính thêm chi phí quản lý, song với vai trò đơn vị tham gia phối hợp, Bộ Tài chính đã tham mưu phương án kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo mức điều chỉnh nếu có (sẽ không vượt quá 4%) và từ nay đến cuối năm sẽ không có đề xuất tăng giá y tế hay giáo dục. Về mặt hàng điện, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quản lý sẽ cố gắng giữ nguyên giá điện nhằm tránh tạo ra tâm lý kỳ vọng lạm phát hay tác động cộng hưởng lên chỉ số CPI chung.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tin tưởng với những giải pháp đó, chúng ta sẽ đạt mục tiêu đảm bảo CPI năm 2026 theo đúng chỉ tiêu Quốc hội cho phép./.

Nguồn cung hàng hóa cơ bản được thông suốt, CPI bình quân 9 tháng ở mức 4,52% Cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng Chín và 9 tháng năm 2026 tăng chủ yếu từ việc điều chỉnh giá xăng dầu thế giới cùng mức thu học phí mới.