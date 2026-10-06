Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ & vừa: Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

Ngày 6/10, Bộ Tài chính tổ chức họp báo quý 3, trong đó những điểm mới của dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thông tin làm rõ.

Tối ưu hóa hệ sinh thái hỗ trợ

Theo bà Hương, từ thực tiễn triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, nhiều chính sách bộc lộ hạn chế, chưa tạo ra tác động rõ nét và khả năng tiếp cận của doanh nghiệp còn thu hẹp. Trước yêu cầu thực tiễn, Chính phủ đã xây dựng dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 5 chương và 35 điều.

Điểm cốt lõi trong dự thảo lần này là việc dịch chuyển phương thức từ hỗ trợ dàn trải sang trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Theo đó, thước đo thành công không còn nằm ở số lượng đơn vị được thụ hưởng, mà đo lường bằng năng lực hấp thụ và sức bật thực tế của khối doanh nghiệp sau khi tiếp cận chính sách.

Bên cạnh đó, tư duy quản lý Nhà nước cũng bước vào một chu kỳ đổi mới toàn diện khi chuyển từ chú trọng quy trình thủ tục sang quản lý dựa trên dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình minh bạch.

Theo bà Hương, việc số hóa toàn bộ quy trình, kết nối cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp hoạt động theo dõi, giám sát trở nên thực chất hơn. Nhà nước không đơn thuần đóng vai trò cung cấp dịch vụ trực tiếp mà chuyển mình thành lực lượng kiến tạo hệ sinh thái, đóng vai trò "vốn dẫn dắt" để chia sẻ rủi ro, khơi thông nguồn lực xã hội và kết nối toàn diện các chủ thể từ viện nghiên cứu, trường đại học đến các quỹ đầu tư, hiệp hội ngành nghề.

Bà Trịnh Thị Hương cho biết dự thảo Luật thiết kế hai nhóm chính sách lớn gồm hỗ trợ chung và hỗ trợ trọng tâm. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Thiết kế chính sách theo chiều sâu

Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn cốt lõi về vốn, mặt bằng và công nghệ, dự thảo Luật thiết kế hai nhóm chính sách lớn gồm hỗ trợ chung và hỗ trợ trọng tâm.

Trong đó, chính sách thuế được xem là đòn bẩy quan trọng để giảm thiểu chi phí tuân thủ cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, dự thảo đề xuất nâng mức doanh thu đến 10 tỷ đồng để hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được quyền lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Chính sách này kỳ vọng sẽ bao phủ khoảng 99,86% hộ kinh doanh và 81% doanh nghiệp, tạo động lực pháp lý vững chắc ngay khi luật có hiệu lực.

Đối với nhóm chính sách trọng tâm, dự thảo dành sự quan tâm đặc biệt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị và lực lượng chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể. Việc rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn một ngày làm việc, miễn giảm phí ban đầu, cùng các cơ chế hỗ trợ về kế toán, biểu mẫu, báo cáo tối giản trong 36 tháng là những giải pháp thiết thực. Đặc biệt, mô hình quản trị tối giản dành cho "doanh nghiệp một người," các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy mô siêu nhỏ không bắt buộc phải có Chủ tịch công ty hay kế toán trưởng, sẽ là “chiếc áo vừa vặn” giúp giảm nhẹ gánh nặng hành chính và mở rộng không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Theo bà Hương, nếu Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đặt nền móng cho hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì dự án Luật lần này hướng tới xây dựng một hệ thống chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đầy đủ, hoàn chỉnh hơn. Mục tiêu cuối cùng của dự thảo luật là hướng chính sách phải đến đúng đối tượng có nhu cầu, đúng thời điểm cần và tiếp cận thuận lợi, dễ dàng. Nhờ đó, doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phát triển kinh doanh tốt hơn, hiệu quả hơn./.

Ngày 6/10, Bộ Tài chính tổ chức họp báo quý 3. (Ảnh: Vietnam+)

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