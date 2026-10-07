Mỹ chuẩn bị giải phóng thêm 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến kế hoạch giải phóng thêm tới 40 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược Mỹ (SPR), trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và lượng dầu dự trữ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), SPR hiện chỉ còn khoảng 283 triệu thùng, giảm gần 800.000 thùng trong tuần qua. Với mức tiêu thụ hiện nay, lượng dầu này tương đương khoảng 2 tuần nhu cầu tiêu thụ dầu của Mỹ.

Ngày 29/9, chính quyền Tổng thống Trump đã mời các công ty tham gia đấu thầu mua tối đa 40 triệu thùng dầu từ SPR. Đây là chương trình trao đổi, theo đó các doanh nghiệp nhận dầu từ kho dự trữ sẽ phải hoàn trả lượng dầu đã nhận cùng một phần dầu bổ sung. Tuy nhiên, chưa rõ các công ty có chấp nhận toàn bộ các điều kiện của chính phủ hay không.

Nếu toàn bộ 40 triệu thùng được giải phóng trước khi được hoàn trả, lượng dầu vật chất trong SPR có thể tạm thời giảm xuống khoảng 244 triệu thùng. Khi đó, kho dự trữ có thể xuống mức thấp nhất kể từ khi hệ thống này bắt đầu được xây dựng vào đầu thập niên 1980.

Theo OPIS, tính đến cuối tháng 9, Mỹ đã rút khoảng 132,4 triệu thùng từ SPR kể từ khi bắt đầu chương trình giải phóng dầu hồi tháng 3 nhằm đối phó với những gián đoạn nguồn cung do chiến tranh với Iran. Tổng lượng dầu đã được ký hợp đồng để giải phóng đạt khoảng 133,5 triệu thùng, trong khi chính quyền Tổng thống Trump đặt mục tiêu giải phóng tổng cộng 172 triệu thùng.

Hồi tháng Ba, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết, Mỹ dự kiến giải phóng 172 triệu thùng trong khoảng 120 ngày và có kế hoạch bổ sung khoảng 200 triệu thùng vào SPR trong vòng một năm. Chính quyền Trump cho rằng lượng dầu này sẽ được bổ sung mà không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế.

Tuy nhiên, kế hoạch tiếp tục rút dầu đang gây lo ngại trong giới năng lượng vì SPR vốn được thiết kế như nguồn dự phòng cuối cùng để bảo vệ nền kinh tế Mỹ trước những cú sốc nghiêm trọng về nguồn cung dầu. Kho dự trữ hiện đã ở mức thấp nhất trong hơn 4 thập niên, trong khi thị trường dầu toàn cầu cũng đang chịu áp lực.

Tại một diễn đàn năng lượng ở London, Tổng Giám đốc Saudi Aramco Amin Nasser cảnh báo lượng dầu tồn kho toàn cầu đã giảm xuống mức “rất mỏng”. Theo ông, hơn 1 tỷ thùng dầu đã được rút khỏi các kho dự trữ thương mại toàn cầu trong năm nay do những gián đoạn nguồn cung liên quan các cuộc chiến tại Trung Đông và Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 2/10 đã nhất trí phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ các kho dự trữ khẩn cấp. Việc giải phóng dự kiến bắt đầu ngay và kéo dài khoảng 4 tháng, trong đó một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu.

Tuy nhiên, IEA hiện chưa xác định đầy đủ số lượng dầu thô và diesel mà từng nước sẽ cung cấp. Cơ quan này dự kiến thảo luận và quyết định các chi tiết tại cuộc họp ngày 14-15/10.

Giá diesel và xăng tại Mỹ đã tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/10 tiếp tục nâng dự báo giá dầu Brent quý IV/2026 lên khoảng 105 USD/thùng, đồng thời dự báo giá diesel tại Mỹ duy trì trên 6 USD/gallon trong tháng 10.

Tổng thống Trump vẫn cho rằng Mỹ có thể nhanh chóng bổ sung SPR. Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng cảnh báo việc khôi phục kho dự trữ về mức an toàn sẽ không đơn giản và có thể mất nhiều năm, đặc biệt nếu giá dầu vẫn ở mức cao và nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn./.

Giá dầu giằng co giữa rủi ro nguồn cung và đà tăng xuất khẩu từ Trung Đông Khép lại phiên ngày 6/10, giá dầu Brent tăng 26 xu Mỹ, hay 0,3%, lên 100,58 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) nhích nhẹ 1 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 89,44 USD/thùng.