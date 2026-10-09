Cảng hàng không Cà Mau sẵn sàng đón tàu bay từ ngày 29/11

Sau thời gian hơn một năm tạm ngừng để nâng cấp, Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ đón chuyến bay thương mại trở lại từ ngày 29/11/2026. Việc hoàn thành đưa vào khai thác Cảng hàng không Cà Mau không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa mảnh đất cực Nam Tổ quốc với các trung tâm kinh tế lớn, mà còn hứa hẹn tạo cú huých bứt phá cho tăng trưởng hai con số ở địa phương.

Theo ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cho biết, từ ngày 29/11, Cảng hàng không Cà Mau sẽ bán vé đường bay Cà Mau - thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại do Vietnam Airlines khai thác.

Cụ thể, hàng ngày sẽ có chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau với giờ bay 12h50 - 13h55 loại tàu bay A321, với chiều ngược lại chặng bay từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh với giờ bay từ 14h50 đến 15h50 loại tàu bay A321; giá vé từ 924.000 - 964.000 đồng đã bao gồm phí dịch vụ xuất vé.

“Trước mắt cảng sẽ đưa vào hoạt chặng bay thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau và ở chiều ngược lại. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không Cà Mau để tiếp tục mở các chuyến bay nội địa khác, trong đó trọng tâm là tuyến Cà Mau - Hà Nội và Hà Nội - Cà Mau” - ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cho hay.

Công nhân đang kiểm tra lại hệ thống âm thanh tại nhà ga Cảng hàng không Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Cũng theo ông Phạm Thanh Lâm, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau được xem là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Để đảm bảo đưa vào hoạt động vào đầu tháng cuối tháng 11/2026, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tranh thủ làm ngày làm đêm để đưa tiến độ đúng theo kế hoạch.

Theo Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, để đưa vào vận hành đảm bảo an toàn và chất lượng bay, công ty tiến hành bay hiệu chuẩn kiểm tra Radar, đây là bước xác nhận trước khi đưa vào sử dụng, nhằm đánh giá tính năng kỹ thuật và chất lượng trong thực tế.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay (Tổng công ty quản lý bay Việt Nam) cho biết, đơn vị thực hiện tổng số 8 chuyến bay với độ cao thực hiện từ 1000ft đến mực bay FL300 theo bài bay. Kết quả bay kiểm tra hiệu chuẩn bằng tàu bay thực tế cho thấy, các trạm radar thứ cấp ở Cà Mau đều đáp ứng yêu cầu giám sát tại vùng trời cực Nam của Tổ quốc.

Song song đó, tổ bay đã thực hiện nhiều bài kiểm tra, hiệu chuẩn khác nhau như: Kiểm tra khả năng nhận dạng mã hiệu tàu bay, mã khẩn nguy… nhằm đánh giá toàn diện chất lượng hoạt động của trạm radar, qua đó đều đáp ứng các tiêu chuẩn khuyến cáo của ICAO.

Còn đối với các hạng mục xây lắp nhà ga và đường cất hạ cánh sân bay, ông Nguyễn Lê Tú, Giám đốc quản lý Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cho hay, hiện nay các nhà thầu huy động trên 400 công nhân, hàng trăm phương tiện máy móc để đẩy nhanh thi công các hạng mục của đường cất hạ cánh sân bay.

Riêng đối với gói thầu nhà ga sân bay, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành trên 95% khối lượng công trình, hiện tại còn một số hạng mục đang hoàn thiện hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân bãi.

Ông Nguyễn Lê Tú thông tin thêm, nhà thầu cùng với các đơn vị thi công đang siết tiến độ hằng ngày, đẩy nhanh các mũi thi công đảm bảo hoàn thành các hạng mục và bàn giao cho đơn vị khai thác đúng hẹn. Bên cạnh vấn đề về tiến độ, đơn vị chỉ đạo tư vấn giám sát luôn bám sát công trình nhằm đảm bảo chất lượng đưa vào khai thác lâu dài.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là Code C (A320, A321 hoặc tương đương), với phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I đầu 27 và giản đơn đầu 09.

Đường cất hạ cánh sân bay Cà Mau đang tập trung công nhân thi công hoàn thành trước ngày khai thác. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau xác định, dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Cà Mau có ý nghĩa rất quan trọng, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Cảng hàng không Cà Mau sẽ đạt cấp 4C sẽ khai thác được tàu Airbus 320, 321 và tương đương.

Đây là điều kiện để kết nối giao thương, rút ngắn khoảng cách giữa tỉnh Cà Mau với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác.

Đồng thời, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C sẽ là một cú huých về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ để thu hút khách du lịch, giao thương hàng hóa của Cà Mau đi các nơi cũng như các nơi về Cà Mau. Từ đó thu hút đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số trong thời gian tới./.

Sân bay Quảng Trị sẽ triển khai bay kiểm tra tĩnh không vào ngày 15/10 Chuyến bay dự kiến kéo dài 60-90 phút do đơn vị thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện; song song với hoạt động này, chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, đánh giá đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ.

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