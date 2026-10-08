Tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh giải ngân các dự án trọng điểm năm 2026

Khánh Hòa yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, nhất là đối với các dự án động lực, trọng điểm, có quy mô vốn lớn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác giải ngân các dự án động lực, trọng điểm, có vốn lớn trong năm 2026. Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, bám sát tiến độ từng dự án, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, không để các điểm nghẽn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo chỉ đạo, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện, khối lượng hoàn thành và kết quả giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đã đăng ký. Trên cơ sở đó, từng đơn vị phải xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc thời gian hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Đối với khối lượng đã hoàn thành và đủ điều kiện thanh toán, chủ đầu tư phải phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, nhà thầu và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán. Tỉnh yêu cầu chấm dứt tình trạng công trình đã có khối lượng nhưng chậm hoàn thiện hồ sơ, dẫn đến vốn chưa được giải ngân. Hồ sơ đủ điều kiện phải được thanh toán ngay, tránh dồn vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm.

Với các dự án đang thi công, chủ đầu tư phải tăng cường đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng mũi thi công; đồng thời huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính theo tiến độ cam kết. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải chủ động đề xuất biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật, không để việc thi công chậm kéo dài.

Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các dự án còn vướng mặt bằng, chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và các cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm từng trường hợp, từng vị trí.

Những khu vực đã được bàn giao mặt bằng phải tổ chức thi công ngay, không để phát sinh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai. Ủy ban nhân dân các xã, phường có dự án vướng giải phóng mặt bằng được yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo thời gian được giao và kế hoạch đã cam kết.

Khi phát sinh khó khăn, địa phương phải xác định rõ diện tích còn vướng, số hộ liên quan, nội dung vướng mắc, cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thời hạn hoàn thành. Đây là cơ sở để các cấp, ngành kịp thời phối hợp xử lý, hạn chế tình trạng vướng mắc kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo.

Cùng với đó, các chủ đầu tư phải rà soát toàn bộ thủ tục đầu tư còn thiếu, còn chậm và chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để xử lý theo thẩm quyền. Đối với khó khăn về nguồn vật liệu khoáng sản, các đơn vị phải kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương và cơ quan có thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo những dự án thuộc lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các dự án quy mô vốn lớn, dự án trọng điểm, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc đang phát sinh điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối theo dõi, kiểm soát tiến độ giải ngân; định kỳ đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý. Đối với các dự án không còn nhu cầu vốn hoặc không có khả năng giải ngân, Sở Tài chính phải tham mưu điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn, bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng nơi, sử dụng hiệu quả.

Với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Việc đưa vốn vào các công trình động lực, trọng điểm đúng tiến độ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn tạo thêm động lực cho phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Khánh Hòa chọn đúng khâu đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng Tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý 4, xác định rõ trách nhiệm, đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, dự án; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,2%.