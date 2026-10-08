Tòa Kiểm toán châu Âu: Nợ của EU có thể chạm 1.000 tỷ euro vào năm 2027

EU có nguy cơ thiếu hụt ngân sách trong những năm tới do các khoản nợ tăng mạnh sau đại dịch COVID-19.

Theo Tòa Kiểm toán châu Âu (ECA), nợ của EU đã tăng hơn 3 lần lên 739 tỷ euro vào cuối năm 2025 và có thể đạt 1.000 tỷ euro vào năm 2027. EU có thể phải chi tới 93 tỷ euro để trả lãi vay.

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất mức ngân sách khoảng 2.000 tỷ euro trong giai đoạn 2028-2034, đồng thời tìm thêm nguồn thu từ thuế đối với các doanh nghiệp lớn, thuế môi trường và thuốc lá. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn chưa thống nhất về việc thu và chi ngân sách.

ECA cảnh báo nếu EU không tìm được nguồn thu mới, ngân sách của khối có thể thiếu hụt đáng kể khiến các nước thành viên phải tăng mức đóng góp hoặc EU phải cắt giảm chi tiêu. Trong khi đó, EU vẫn chưa đạt đồng thuận về cách xử lý khoản nợ phát sinh trong đại dịch COVID-19./.

IMF cảnh báo nợ công toàn cầu tăng cao và áp lực tài chính gia tăng Nợ công toàn cầu ghi nhận mức gần 94% GDP trong năm 2025 và nếu xu hướng này tiếp tục, nợ có thể vượt 100% GDP vào năm 2029, mức cao chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.