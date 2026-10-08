Kinh tế

Tài chính

Tòa Kiểm toán châu Âu: Nợ của EU có thể chạm 1.000 tỷ euro vào năm 2027

ECA cảnh báo nếu EU không tìm được nguồn thu mới, ngân sách của khối có thể thiếu hụt đáng kể khiến các nước thành viên phải tăng mức đóng góp hoặc EU phải cắt giảm chi tiêu.

Vân Anh
Đồng euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU có nguy cơ thiếu hụt ngân sách trong những năm tới do các khoản nợ tăng mạnh sau đại dịch COVID-19.

Theo Tòa Kiểm toán châu Âu (ECA), nợ của EU đã tăng hơn 3 lần lên 739 tỷ euro vào cuối năm 2025 và có thể đạt 1.000 tỷ euro vào năm 2027. EU có thể phải chi tới 93 tỷ euro để trả lãi vay.

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất mức ngân sách khoảng 2.000 tỷ euro trong giai đoạn 2028-2034, đồng thời tìm thêm nguồn thu từ thuế đối với các doanh nghiệp lớn, thuế môi trường và thuốc lá. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn chưa thống nhất về việc thu và chi ngân sách.

ECA cảnh báo nếu EU không tìm được nguồn thu mới, ngân sách của khối có thể thiếu hụt đáng kể khiến các nước thành viên phải tăng mức đóng góp hoặc EU phải cắt giảm chi tiêu. Trong khi đó, EU vẫn chưa đạt đồng thuận về cách xử lý khoản nợ phát sinh trong đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)
#EU #Tòa Kiểm toán châu Âu #nợ của EU TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Tư liệu) Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đồng won lập đỉnh 18 năm so với đồng yen

Động lực lớn nhất thúc đẩy sức mạnh của đồng won chính là ngành công nghiệp bán dẫn, xuất khẩu chip tăng trưởng mạnh đã giúp lượng ngoại tệ, đặc biệt là USD, chảy vào Hàn Quốc gia tăng đáng kể.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) trong Chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Bài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế

Số hóa quản lý thuế không dừng ở việc đưa thủ tục lên mạng, mà đòi hỏi một nền dữ liệu đủ tin cậy, một lộ trình triển khai từng bước và những tiêu chí công khai để doanh nghiệp triển khai. 

Cán bộ Thuế tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp

Để chính sách thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng, việc hỗ trợ cần đi cùng với đơn giản hóa thủ tục, nâng khả năng tiếp cận và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì thị trường.

Nghiên cứu, sử dụng các công cụ quản lý thuế phù hợp, công khai, minh bạch đúng quy định. (Ảnh: Hứa Chung/ TTXVN)

Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Ngành thuế đẩy mạnh làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ và quản lý dựa trên rủi ro nhằm nâng hiệu quả quản lý, giảm chi phí tuân thủ và bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách.