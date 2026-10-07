Messi và lời chia tay hoàn hảo với màu áo đội tuyển Argentina

Thủ quân của Albiceleste vẫn thể hiện đẳng cấp ở "vũ điệu tango" cuối cùng, khi kiến tạo để Otamendi và Nico Paz lập công, trước khi ghi bàn trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Argentina trước đối thủ châu Phi Benin.

Sự nghiệp bóng đá quốc tế vĩ đại của Lionel Messi đã khép lại, sau khi huyền thoại mang áo số 10 có lần cuối cùng khoác lên mình màu áo của đội tuyển Argentina trong trận giao hữu với đối thủ Benin trên sân vận động Estadio Mas Monumental ở thủ đô Buenos Aires.

Thủ quân của Albiceleste vẫn thể hiện đẳng cấp ở "vũ điệu tango" cuối cùng, khi có hai đường kiến tạo để Otamendi và Nico Paz lập công, trước khi ghi bàn trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Argentina.

Tại quê nhà Rosario của Messi, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung trước một màn hình khổng lồ để gửi lời chia tay đến người con ưu tú của quê hương.

Những lá cờ Argentina và những chiếc áo đấu với số áo của Messi có mặt ở khắp mọi nơi, thể hiện sự trân trọng với những đóng góp của anh cho màu áo trắng xanh.

Ở tuổi 39, Messi kết thúc sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ, kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2005. Messi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Argentina, là cầu thủ nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân, với 125 bàn thắng trong 208 trận đấu. Cùng với "Những vũ công Tango," Messi đã tham dự sáu kỳ World Cup, ra sân 34 trận và ghi 21 bàn thắng.

Trên cương vị đội trưởng, Messi đã dẫn dắt Argentina giành chức vô địch FIFA World Cup năm 2022, Copa America các năm 2021 và 2024, cùng danh hiệu Finalissima năm 2022. Ở cấp độ giải trẻ, Messi giành chức vô địch U20 thế giới năm 2005 và huy chương vàng Olympic năm 2008./.

Áo đấu khổng lồ vinh danh "vũ điệu cuối cùng" của Messi với đội tuyển Argentina Công trình áo đấu khổng lồ có chiều dài hơn 30m, mô phỏng thiết kế của chiếc áo đặc biệt mà Messi và tuyển Argentina sẽ mặc trong trận giao hữu với Benin, kỷ niệm trận chia tay của ngôi sao 39 tuổi.