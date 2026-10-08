VPBank dự kiến huy động vốn quốc tế bằng đô la Singapore

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phê duyệt chủ trương Phương án phát hành trái phiếu quốc tế.

Theo Nghị quyết, phương án phát hành trái phiếu quốc tế được thực hiện trong năm 2027 với giá trị phát hành bằng đồng SGD. Các nội dung khác về cấu trúc, quy mô, nguyên tắc... sẽ thực hiện theo tờ trình Tổng Giám đốc VPBank.

Trước đó, cuối tháng 6/2026, ngân hàng cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD, kỳ hạn 3 năm.

Năm 2025, VPBank huy động 1,56 tỷ USD qua khoản vay hợp vốn và phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững, nâng tổng vốn quốc tế huy động trong năm lên 2,36 tỷ USD.

Khoản vay được cấu trúc gắn liền với các mục tiêu hiệu suất bền vững cho phép ngân hàng điều chỉnh điều kiện tài chính dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng xanh và xã hội.

Trong kế hoạch sắp tới, VPBank cũng dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Giá trị đợt phát hành này tương đương hơn 5% vốn, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và quý 4/2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18.900 tỷ đồng, tăng 68%, tương đương 49% dự báo cả năm của SSI Research và 45% kế hoạch của ngân hàng. Kết quả được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng 40,6%, thu nhập ngoài lãi tăng 91% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 19,7%.

Đối với năm 2027, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 46.500 tỷ đồng. Theo đơn vị phân tích, thách thức tăng trưởng sẽ chuyển từ khả năng mở rộng bảng cân đối sang nhu cầu tín dụng. Chi phí vốn cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vay, trong khi việc duy trì biên lãi dòng (NIM) thông qua các khoản vay có lãi suất cao hơn có thể làm gia tăng rủi ro chất lượng tài sản./.

VPBank huy động 27 triệu USD từ ngân hàng Nhật Bản cho dự án truyền tải điện VPBank ký kết hợp đồng vay 27 triệu USD với JBIC, SMBC và Joyo Bank để tài trợ dự án đường dây truyền tải 220 kV của EVNNPT góp phần tăng năng lực truyền tải điện của Việt Nam.