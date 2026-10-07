Phó Thống đốc: Lãi suất huy động tăng nhưng tốc độ đã chậm lại

Thông tin tại họp báo quý 3 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều 7/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, 9 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, ổn định thị trường tiền tệ và đảm bảo nhu cầu thanh toán của các tổ chức tín dụng. Nhờ đó, lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm, thanh khoản hệ thống giữ vững sự thông suốt.

Lãi suất huy động đã hình thành mặt bằng mới

Trước những biến động phức tạp của thị trường tài chính toàn cầu, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cơ quan quản lý tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng công khai minh bạch lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử, làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại để yêu cầu giảm lãi suất niêm yết, lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Việc giám sát thực hiện cũng được triển khai chặt chẽ thông qua các buổi làm việc và kiểm tra trực tiếp tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các địa phương.

Từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất và yêu cầu tiếp tục công khai lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay. Cùng với đó, chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực kiểm tra việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới.

"Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025," Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chia sẻ.

Giải thích về áp lực tăng lãi suất huy động thời gian qua, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết thị trường tài chính quốc tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông. Giá dầu leo thang cùng nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng đã đẩy lạm phát lên cao, khiến các ngân hàng trung ương lớn như Fed, ECB hay BoJ phải thận trọng siết chặt chính sách và tăng lãi suất. Sức mạnh của đồng USD hồi phục tạo áp lực lớn lên việc điều hành tại các nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ bổ sung thêm, Fed nhiều khả năng sẽ còn một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Trong bối cảnh đó, lãi suất trong nước không thể nằm ngoài xu hướng chung mà phải hướng tới mức cân bằng, hợp lý.

Trên thực tế, thị trường tiền gửi đầu tháng 10 ghi nhận sự sôi động với nhiều chương trình ưu đãi, đưa lãi suất sau cộng thưởng vượt 9%/năm. Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động từ 9,04%-9,6%/năm cho tiền gửi trực tuyến hoặc kỳ hạn 10-13 tháng kèm điều kiện cụ thể. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu ngân hàng cũng bứt phá nhằm bổ sung nguồn vốn, với các lô trái phiếu kỳ hạn 6-10 năm chào bán lãi suất cố định phổ biến từ 8% đến 10,5%/năm - mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Tín dụng tăng 11,59%, VND duy trì sự ổn định vượt trội

Về điều hành tín dụng, đến ngày 30/9/2026, dư nợ toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ. Ngân hàng Nhà nước đã chủ động tháo gỡ dư địa cấp vốn, hướng dòng tiền vào các nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước trả lời tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Đáng chú ý, đối với lĩnh vực bất động sản, Ngân hàng Nhà nước quy định không tính dư nợ tăng thêm so với cuối năm 2025 vào mức kiểm soát tăng trưởng chung đối với các phân khúc như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn và khu du lịch nghỉ dưỡng.

Đồng thời, cơ quan quản lý loại trừ dư nợ cấp tín dụng phát sinh mới hàng năm và bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng tài trợ các dự án trọng điểm, quy mô lớn có tính chất lan tỏa vùng theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng "2 con số."

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông tin thêm, cơ cấu tín dụng theo đúng định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu ngành kinh tế. Tính đến cuối tháng 8/2026, tỷ trọng tín dụng đối với các ngành kinh tế lần lượt là nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%; thương mại - dịch vụ chiếm 70,11%.

Ngoài ra vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 77,44% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn (như lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%) hoặc có tốc độ tăng trưởng cao như xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 33,32% và 39,62%./.

Ngân hàng Nhà nước chia sẻ giải pháp điều hành tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đã chia sẻ những giải pháp giúp điều hành tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng, đảm bảo an toàn hệ thống, kiểm soát lạm phát.

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