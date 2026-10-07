Đồng won lập đỉnh 18 năm so với đồng yen

Theo tờ Korea Times, đồng won của Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất so với đồng yen Nhật Bản trong vòng 18 năm 9 tháng, phản ánh tác động ngày càng rõ nét của sự bùng nổ xuất khẩu chất bán dẫn đối với nền kinh tế và thị trường ngoại hối Hàn Quốc.

Các nhà phân tích cho biết trong phiên giao dịch ngày 7/10, tỷ giá won-yen đã giảm xuống còn 844,16 won đổi 100 yen, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2008, khi tỷ giá này ở mức 837,58 won đổi 100 yen. Đây là sự thay đổi đáng kể nếu so với đầu tháng 7 vừa qua, thời điểm tỷ giá vẫn dao động trong khoảng từ 930 đến 950 won đổi 100 yen trước khi giảm mạnh trong ba tháng gần đây.

Do đồng yen không được giao dịch trực tiếp trên thị trường ngoại hối Seoul, các ngân hàng tính toán tỷ giá won-yen thông qua tỷ giá của mỗi đồng tiền so với đồng USD.

Điều đáng chú ý là kể từ tháng 7, đồng won và đồng yen đã diễn biến theo hai chiều hướng khác nhau, một hiện tượng tương đối hiếm gặp bởi trong lịch sử, diễn biến của hai đồng tiền này thường có sự tương đồng đáng kể do cơ cấu xuất khẩu của Hàn Quốc và Nhật Bản có nhiều điểm giao thoa.

Ông Ashok Bhundia, Phó Kinh tế trưởng của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), nhận định sự khác biệt trong xu hướng vận động của hai đồng tiền đã trở nên rõ rệt trong những tháng gần đây.

Theo các chuyên gia, động lực lớn nhất thúc đẩy sức mạnh của đồng won chính là ngành công nghiệp bán dẫn. Xuất khẩu chip tăng trưởng mạnh đã giúp lượng ngoại tệ, đặc biệt là USD, chảy vào Hàn Quốc gia tăng đáng kể, đồng thời hỗ trợ thặng dư tài khoản vãng lai tiếp tục mở rộng.

Bộ phận Nghiên cứu đầu tư toàn cầu của HSBC thậm chí đánh giá mức thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục của Hàn Quốc là một “yếu tố làm thay đổi cuộc chơi” đối với đồng won.

Theo HSBC, nguồn thu gia tăng từ xuất khẩu hiện đang được tái đầu tư nhiều hơn vào nền kinh tế trong nước thông qua đầu tư doanh nghiệp, tiền thưởng cho người lao động, lợi nhuận chia cho cổ đông và các khoản thuế. Quá trình này kéo theo nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ sang đồng won, qua đó tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng nội tệ.

Tuy nhiên, HSBC cũng cảnh báo đà tăng hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bán dẫn. Ông Joey Chew, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối châu Á của HSBC, cho rằng rủi ro lớn nhất đối với đồng won là kịch bản làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đang thúc đẩy nhu cầu chip toàn cầu, bất ngờ suy yếu.

Trong khi đó, ông Stephen Chiu, chiến lược gia trưởng về ngoại hối các thị trường mới nổi của Bloomberg Intelligence, nhận định tốc độ tăng giá của đồng won gần đây đã chậm lại. Đây có thể là diễn biến khiến các nhà hoạch định chính sách cảm thấy dễ chịu hơn, song đồng tiền Hàn Quốc vẫn duy trì được sự ổn định quanh ngưỡng 1.340 won đổi 1 USD.

Kể từ tháng 7, đồng won là một trong số ít các đồng tiền ghi nhận mức tăng đáng kể so với USD. Tỷ giá won/USD đã giảm từ 1.549,4 won đổi 1 USD vào cuối tháng 6 xuống còn 1.424 won vào cuối tháng 7, tiếp tục giảm xuống 1.368,6 won vào cuối tháng 8 và 1.352,8 won vào cuối tháng 9. Diễn biến này phản ánh đà tăng giá liên tục của đồng tiền Hàn Quốc trong quý III.

Trái ngược với đồng won, đồng yen vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lại vị thế dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất trong tháng trước.

Đồng yen từng suy yếu xuống gần mức 164 yen đổi 1 USD vào cuối tháng 7, buộc giới chức Mỹ và Nhật Bản phải tiến hành một đợt can thiệp phối hợp hiếm hoi trên thị trường ngoại hối. Biện pháp này tạm thời đưa tỷ giá trở lại quanh mức 156 yen đổi 1 USD, song hiệu quả không kéo dài lâu khi tỷ giá sau đó quay trở lại vùng 157-160 yen đổi 1 USD.

Theo ông Chiu, sự phân hóa giữa đồng won và đồng yen nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài tới hết năm nay. Đây cũng là giai đoạn mà hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc thường đạt kết quả tích cực, qua đó tiếp tục tạo lực đỡ cho đồng won./.

Hàn Quốc đẩy nhanh đầu tư bán dẫn để tăng lợi thế trong kỷ nguyên AI Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu tháo gỡ rào cản hành chính, đẩy nhanh các dự án bán dẫn và hạ tầng liên quan nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu.

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