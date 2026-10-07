Cựu Tổng thống Hàn Quốc được tuyên vô tội trong vụ nhận thăm dò dư luận miễn phí

Ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Hàn Quốc đã bác phán quyết của tòa cấp dưới và tuyên cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vô tội trong vụ án liên quan đến cáo buộc nhận miễn phí các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trước đó, ông Yoon Suk Yeol bị tòa cấp dưới tuyên 2 năm tù vì vi phạm Luật Quỹ Chính trị. Vụ án tập trung vào cáo buộc ông Yoon Suk Yeol, cùng với vợ, đã nhận miễn phí các cuộc thăm dò dư luận từ ông Myung Tae Kyun - người được truyền thông Hàn Quốc mô tả là một “môi giới quyền lực”.

Theo cáo trạng của nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu, ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 58 cuộc thăm dò dư luận, trị giá khoảng 270 triệu won (khoảng 202.000 USD), trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Các công tố viên cho rằng việc nhận các cuộc thăm dò miễn phí cấu thành khoản đóng góp chính trị không được khai báo, qua đó vi phạm các quy định về tài trợ chính trị.

Tuy nhiên, trong phán quyết ngày 7/10, tòa phúc thẩm Hàn Quốc đã bác bỏ kết luận của tòa cấp dưới và tuyên ông Yoon Suk Yeol không phạm tội đối với các cáo buộc nêu trên. Phán quyết mới là diễn biến đáng chú ý trong hàng loạt vụ án pháp lý liên quan đến cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đồng thời có thể tác động đáng kể tới tranh luận chính trị tại Hàn Quốc./.

Hàn Quốc kết thúc cuộc điều tra đặc biệt liên quan cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm điều tra do công tố viên đặc biệt Kwon Chang Young đứng đầu đã truy tố 58 người, trong đó có cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và một số quan chức cấp cao.