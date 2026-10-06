Tàu chở hàng bị UAV tấn công ở Biển Đen làm thuyền trưởng thiệt mạng

Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Azerbaijan xác nhận tàu chở hàng treo cờ nước ngoài Royal Mamedov đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công khi đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Romania ở Biển Đen một ngày trước đó.

Vụ tấn công khiến thuyền trưởng Rustam Hasanov (52 tuổi, công dân Azerbaijan) tử vong tại chỗ.

Một công dân Azerbaijan khác là Muhammad Suleymanzade (24 tuổi) bị mất tích.

Những thủy thủ còn lại mang quốc tịch Azerbaijan trên tàu đã được giải cứu an toàn, trong đó có 3 người phải nhập viện điều trị.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Azerbaijan khuyến cáo công dân tuyệt đối không di chuyển, làm việc hoặc đến các khu vực đang xảy ra xung đột quân sự và có tình hình an ninh bất ổn./.

Tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công trên Biển Đen Khi ở cách cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga khoảng 30 hải lý, tàu chở hàng Nadezhda của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).