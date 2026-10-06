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Hàn-Mỹ tăng cường phối hợp chính sách, thúc đẩy đối thoại liên Triều

Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục phối hợp tham vấn Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực từng bước nhằm giảm căng thẳng và giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Nguyễn Hà-Đào Lâm
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/10 khẳng định nước này và Mỹ đang duy trì lập trường thống nhất về chính sách đối với Triều Tiên, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng và theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, ông Cho Hyun đã đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại phiên giám sát của Quốc hội đối với Bộ Ngoại giao. Trong đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh qua nhiều cuộc gặp cấp cao, Seoul và Washington đã xác nhận lập trường chính sách thống nhất đối với Triều Tiên và cam kết phối hợp chặt chẽ.

Ông cho biết hai bên sẽ tiếp tục tham vấn để khuyến khích Bình Nhưỡng trở lại đối thoại và đàm phán, đồng thời thúc đẩy Trung Quốc và Nga đóng vai trò mang tính xây dựng.

Bộ trưởng Cho cũng nhấn mạnh cam kết của Hàn Quốc trong nỗ lực theo đuổi “những tiến triển thực chất” trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua cách tiếp cận từng bước và thực tế.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi các giải pháp hòa bình đối với vấn đề liên Triều, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh tăng những lo ngại về an ninh và nguy cơ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ nổ mìn xảy ra trong Khu Phi quân sự (DMZ) mới đây.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Quốc phòng, để xem xét các bước đi tiếp theo.

Theo bộ này, mục tiêu lâu dài của Hàn Quốc là từng bước giảm căng thẳng và thúc đẩy quan hệ ổn định giữa hai miền Triều Tiên, qua đó xây dựng môi trường hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Cơ quan này nhấn mạnh Seoul sẽ tiếp tục hướng tới nền hòa bình bền vững thông qua duy trì liên lạc, thúc đẩy trao đổi và đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Căng thẳng liên Triều

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