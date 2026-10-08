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Giá vàng giảm sâu, người mua lỗ hơn 7 triệu đồng sau một tháng

Sáng 8/10, giá vàng thế giới giảm 49 USD/ounce trong 24 giờ, xuống khoảng 4.111 USD/ounce, tương đương 130,1 triệu đồng/lượng quy đổi. 

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Giá vàng giảm sâu, người mua lỗ hơn 7 triệu đồng sau một tháng
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Bản tin 60s ngày 8/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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Thực tập
(Vietnam+)
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