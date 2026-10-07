Iraq chi 17 tỷ USD lập hành lang chiến lược kết nối Vùng Vịnh với châu Âu

Iraq đang thúc đẩy dự án Hành lang Phát triển trị giá khoảng 17 tỷ USD nhằm hình thành tuyến kết nối chiến lược từ Vùng Vịnh tới châu Âu, tích hợp vận tải đường bộ, đường sắt với hạ tầng vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và truyền tải điện.

Theo truyền thông Iraq, dự án sẽ kết nối cảng Grand Faw ở miền Nam Iraq với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thông qua mạng lưới đường sắt và đường bộ, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ châu Á tới châu Âu và đưa Iraq trở thành một trung tâm trung chuyển khu vực.

Kế hoạch này đang được mở rộng từ một hành lang logistics thành tuyến thương mại-năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết Ankara muốn tích hợp các đường ống dầu, khí đốt và đường dây truyền tải điện dọc tuyến, với lượng năng lượng vận chuyển qua hành lang được kỳ vọng có thể đạt giá trị khoảng 80 tỷ USD mỗi năm.

Đối với vận tải hàng hóa, tuyến đường sắt dự kiến có công suất khoảng 3,5 triệu tấn trong giai đoạn đầu và tăng lên 7,5 triệu tấn trong giai đoạn tiếp theo.

Iraq đang hoàn thiện cơ chế tài chính và triển khai dự án, trong khi công tác quy hoạch Hành lang Phát triển và cảng Grand Faw đã đạt những bước tiến đáng kể.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng thúc đẩy kéo dài mạng lưới này sâu vào châu Âu. Năm 2024, Ankara đã thiết lập cơ chế phối hợp với Bulgaria, Hungary và Serbia nhằm kết nối Hành lang Phát triển với hệ thống giao thông châu Âu.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo thêm một tuyến vận tải và năng lượng nối Vùng Vịnh với thị trường châu Âu, đồng thời nâng cao vai trò trung chuyển của Iraq và mở ra thêm cơ hội thương mại, đầu tư và việc làm cho các nước trên tuyến./.

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